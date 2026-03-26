Tóth Gabi több mint egymilliós fizetésért dolgozik a Fidesznek személyi titkárként

A Partizánhoz eljutott egy dokumentum, amely szerint Tóth Gabi bevételeinek egy részét közvetlenül a Fidesz parlamenti frakciója biztosítja.

A szerződés szerint Tóth Gabi az Európai Parlamenti választás után, 2024. 07. 10-én kezdett a Fidesznek dolgozni, a munkáltatója pedig nem más, mint Kocsis Máté frakcióvezető. A szerződés eredetileg fél évre szólt, de Kocsis Máté azt végül meghosszabbította idén májusig, a parlamenti ciklus végéig.

A szerződés szerint Tóth Gabinak napi 6 órát kell dolgoznia egy képviselő személyi titkáraként. A szerződésben nem szerepel, melyik képviselőről van szó, de a munkaköri leírásában az szerepel, hogy programokat szervez és bonyolít le, adminisztratív feladatokat lát el, a képviselő fogadóóráit szervezi és bonyolítja le.

Mindezért az Országgyűlési Hivataltól havi 1 330 000 forintot kap a Fidesz frakciókerete terhére.

Se Tóth Gabi, se Kocsis Máté nem reagált a Partizán megkeresésére. Elérték viszont Németh Balázst, a frakció szóvivőjét. Németh Balázs előbb a sajtóosztályra igazította az újságírót, majd azt mondta, fogalma sincs milyen szerződések vannak a frakciónál, mert ő egy „sima munkavállaló” ebben az értelemben. Azt is hozzátette, hogy nem nevezné magát „rutinos országgyűlési hivatali munkavállalónak”.

Azt is mondta, hogy Tóth Gabival már többször találkozott. Amikor a Partizán pedig megkérdezte, hogy a parlamentben vagy a hivatalban, Németh Balázs nagy nehezen kibökte, hogy többször találkozott már Tóth Gabival a munkahelyén.

Tóth Gabi rendszeresen fellép pártrendezvényeken, nyíltan kampányol a Fidesz mellett. Egyszer Hajdú Péter műsorában arról beszélt, hogy emiatt egyre kevesebb helyre hívják fellépni, és anyagi gondokkal küzd. De egy Mandineres interjúban azzal is viccelődött, hogy „bemegy minden nap a Karmelitába, ahol elmondják neki mit kell mondjon, közpénzből”. Tóth Gabi munkásságáról rendszeresen a 444-en is megemlékezünk.