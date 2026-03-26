Viharos szél és nagy mennyiségű eső miatt adtak ki több járásra másodfokú figyelmeztetést péntekre

Viharos széllökések veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki néhány nyugat-dunántúli járásra a HungaroMet Nonprofit Zrt. csütörtök késő délután.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a riasztással érintett járásokban a következő órákban a várt legerősebb széllökések meghaladhatják az óránkénti 90 kilométeres sebességet. Vas és Zala vármegyére csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben széllökés veszélye miatt.

A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtökön az esti órákban a Dunántúl nyugati részein tovább erősödik az északi szél, amelyet éjfélig gyakran kísérnek óránkénti 70-90 kilométeres széllökések. Késő estétől elsősorban Vas és Zala vármegyében, a Balaton nyugati részein és a Bakonyban időnként óránkénti 90-95 kilométert elérő vagy azt meghaladó széllökések is előfordulhatnak.

Pénteken a Dunántúl nyugati része mellett az északkeleti tájakon, kiemelten Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye térségében lehet viharos széllökésekre számítani északias irányból. Pénteken az éjféli óráktól a szél átmenetileg veszíthet erejéből.

Közben a Dunántúl nyugati felében a 24 órás csapadékösszeg területi átlagban péntek reggelig meghaladhatja a 20-30 millimétert, lokálisan akár a 40 millimétert is. Nagyobb bizonytalanság mellett a Dunántúl más részein is leeshet helyenként 15-20 milliméter körüli eső, majd pénteken napközben csökken a csapadékhajlam. Emiatt Győr-Moson-Sopron vármegyére csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben jelentős mennyiségű eső miatt.

Síkvidéken csütörtök estétől péntek reggelig a Nyugat-Dunántúlon, illetve Veszprém vármegyében jelentős bizonytalanság mellett a csapadékintenzitástól függően lassan gyarapodó, olvadozó tapadó hó hullhat. A Bakony magasabb részein, illetve a Soproni- és a Kőszegi-hegységben 10-15 centiméter feletti hóréteg sem kizárt.

Pénteken a csapadékintenzitás csökkenésével ismét egyre inkább eső valószínű, a lehullott hó gyors olvadásnak indul. Emiatt Veszprém vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge havazás veszélye miatt.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri, ahol széllökés miatt riasztást adtak ki, ott az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. A ház környékéről javasolt védett helyre vinni minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat.

Azt is kérik, hogy lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá, a fasorok mellett pedig kellő figyelemmel közlekedjen mindenki. Aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.