Beton.Hofi is színpadra lép Puzsérék Rendszerbontó Nagykoncertjén

45-e bővült azon előadók száma, akik fellépnek április 10-éna Rendszerbontó Nagykoncerten.

A Puzsér Róbert által alapított Polgári Ellenállása Facebookon jelentette be, hogy Beton.Hofi is színpadra lép egy szám erejéig az eseményen.

A Helyzet:van! hétfői adásában Puzsér azt mondta, minden előadó egy dalt ad elő, ezek mind rendszerkritikus dalok lesznek. Az eseménnyel az eddig széttartó indulatokat szeretnék összecsatornázni, és „meghajtani vele a választási hajlandóságot”. A cél, hogy „átpolitizáljunk olyan társadalmi csoportokat, aki nem követik a politikai realityt”, mondta Puzsér. Az esemény egyszerre lesz koncert és politikai demonstráció, és közösségi finanszírozásból hozzák össze.

Az előadók közt ott lesz Azahriah, Krúbi, Co Lee, az Elefánt, a Hősök, Bongor, Héra Barnabás & Bóna Zsombor (Carson Coma), Laár András, Bankrupt, Felső Tízezer, Funktasztikus, Tha Patkányz, Peety, G Ras és még sokan mások.