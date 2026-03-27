Kongresszusi képviselő szólította fel Sarah Fergusont, hogy tegyen vallomást az Epstein-ügyben

Közvetlen felszólítást intézett egy amerikai kongresszusi képviselő Sarah Fergusonhoz, hogy tegyen vallomást a Jeffrey Epsteinhez fűződő „szoros személyes és üzleti kapcsolatairól” - írja a BBC.

Sarah Ferguson András volt yorki herceg – aki a királyi család tagjaként viselt címeinek megvonása óta az Andrew Mountbatten-Windsor polgári nevet viseli –egykori felesége. Az amerikai igazságügyi minisztérium által korábban nyilvánosságra hozott több millió oldalnyi dokumentum, azaz az Epstein-akták között számos olyan részlet - köztük rengeteg email - szerepel, amely Andrew Mountbatten-Windsor és Epstein igen szoros kapcsolatára vall.

Sarah Ferguson és Andrew Mountbatten-Windsor egy temetésen 2025 szeptemberében. Fotó: JORDAN PETTITT/AFP

Ám a levelezésből az is kiderül, hogy Epstein 15 éven át folyamatosan anyagi támogatásban részesítette Sarah Fergusont, András korábbi feleségét. Az iratok között szereplő egyik e-mailben Ferguson 20 ezer fontot (csaknem 9 millió forintot) kért Epsteintől, hogy ki tudja fizetni lakbérét. A segítség fejében Fergusonnak közzé kellett volna tennie egy nyilatkozatot arról, hogy Epstein „nem pedofil”.

Suhas Subramanyam kongresszusi képviselő most arra szólította fel Fergusont, hogy adjon át információkatt az elhunyt szexuális bűnözőt vizsgáló amerikai kongresszusi bizottságnak. Azt is kérte, hogy tudjon bármit is volt férje, Andrew Mountbatten-Windsor Epstein ügyében való részvételéről, azt is ossza meg velük.

Ez a levél – amit a BBC látott is – a volt hercegnére nehezedő legközvetlenebb nyomást jelenti az Epstein-botrány kezdete óta, ugyanis az Egyesült Államokban nincs olyan jogi mechanizmus, amely Fergusont vallomásra kényszerítené.