Tóth Gabi nemrég még állította: tévednek, akik azt hiszik, hogy a kormánypárt biztosítja a munkáit

A Partizánhoz jutott el a minap egy dokumentum, amely szerint Tóth Gabi bevételeinek egy részét közvetlenül a Fidesz parlamenti frakciója biztosítja.

A szerződés szerint Tóth Gabi az Európai Parlamenti választás után, 2024. 07. 10-én kezdett a Fidesznek dolgozni, a munkáltatója pedig nem más, mint Kocsis Máté frakcióvezető. A szerződés eredetileg fél évre szólt, de Kocsis Máté azt végül meghosszabbította idén májusig, a parlamenti ciklus végéig.

Tóth Gabinak napi 6 órát kell dolgoznia, amiért az Országgyűlési Hivataltól havi 1 330 000 forintot kap a Fidesz frakciókerete terhére.

Ami már csak azért is izgalmas, mert nemrég az énekesnő idén februárban a Másik Oldal című műsorban még azt magyarázta Kárász Róbertnek, hogy a szakma azután fordult el tőle, hogy felvállalta: „jobboldali érzelmű zenész vagyok”.

Fotó: Tóth Gabi/Facebook

A Fidesz frakció terhére kifizetett havi 1.330.000 forintos apanázs tükrében meglehetősen rosszul öregedett az idén februárban megjelent interjú következő részlete:

Mennyire vicces, amikor azt mondják, hogy engem a NER pénzel, és kitömnek munkával meg mindennel, mert ez egy elnyomó hatalom, amiben akkora diktatúra van, hogy senki másnak nincsen lehetősége? Miközben nekem, aki, mondjuk, felvállaltam, kevesebb munkám van, mint annak, aki az ellenkező oldalt képviseli. Rengetegszer kapom meg, hogy nekem biztos nincsenek anyagi nehézségeim, nekem minden munkámat intézi a Fidesz. Hát, nem.

Mindenesetre érdemes meghallgatni, mi jutott eszébe Lentulai Krisztiánnál Tóth Gabinak Kocsis Mátéról: jó ember, vicces is, és barát.