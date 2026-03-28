Megőrülsz, megvadulsz: hó borítja a Mecsek egy részét

Nagy valószínűséggel senkit nem dob fel, hogy hideg van, fúj a szél, borús az ég, de van, ahol még ennél is rosszabb a helyzet: a Mecsekben.

Itt ugyanis vékony hóréteg alakult ki, miután egy mediterrán ciklon érte el a térséget. A csapadék a ciklon érkezésekor még eső formájában hullott, ám a rendszer hátoldalán beáramló hidegebb levegő hatására a magasabban fekvő területeken havazásba váltott - írja a MeteoMecsek.

De a hétvégi hótakaró inkább látványos, mint tartós, a talaj ugyanis az elmúlt időszak enyhébb időjárása miatt viszonylag meleg maradt, így a friss hó gyors olvadásnak indul.