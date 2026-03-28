Szőrén-szálán eltűnt 12 tonna KitKat valahol Olaszország és Lengyelország között

Dráma a nemzetközi csokoládépiacon: a Nestlé bejelentette, hogy mintegy 12 tonna, egész pontosan 413 793 darab KitKat csokoládészeletét loptak el ismeretlenek, miután a szállítmány a hét elején elhagyta az olaszországi gyártóüzemet és a lengyelországi elosztóközpont felé vette az irányt.

A vállalat közleményében azt írta, hogy a jármű és a rakománya továbbra sem került elő. A cég szerint az eltűnt édességek „nem hivatalos értékesítési csatornákon” keresztül megjelenhetnek az európai piacokon, de ha ez megtörténik, minden egyes termék visszakövethető az egyedi gyártási kód segítségével, amellyel minden csokiszelet beazonosítható, így a fogyasztók, kiskereskedők és nagykereskedők is azonosítani tudják, ha egy termék a lopott szállítmány része, ehhez csak a csomagoláson található gyártási számot kell beolvasni. Ha egyezést találnak, értesítsék a Nestlét. (AP)