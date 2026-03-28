Eljutott hozzánk egy hangfelvétel, amelyen a móri Fidelitas elnöke, Szemeti Márton beszél Törő Gáborról, a térség fideszes országgyűlési képviselőjéről beszél, és egyebek mellett azt mondja róla, hogy

„ővele nem tudsz kibaszni, mivel törvények felett álló ember.”

Egy másik ponton pedig azt, hogy

„ezt jelenti a hatalom. Hogy bármit megtehetsz. És következmények nélkül a mentelmi jogával. Bármit megtehet.”

A beszélgetés kontextusa forrásunk szerint a következő:

2024 egyik sikertörténete volt a padlásszigetelési program. Ennek lényege, hogy az energiaszolgáltatók finanszíroznak energiahatékonysági beruházásokat, ebben az esetben a födém szigetelését. Tehát a házak tulajdonosainak nem kerül semmibe a dolog, ingyen felújításhoz juthattak, helyettük a nagy áram- vagy gázcégek fizetik a költségeket. Csak 2024-ben megközelítőleg 40 ezer ingatlanban valósult meg ilyen fejlesztés – írta a Pénzcentrum tavaly.

2025 júniusában bejelentették a program folytatását. A kivitelező cégeknek fontos volt, hogy minél többen vegyék igénybe ezt a programot, hogy nekik minél több munkájuk és ezáltal bevételük legyen. Azért, hogy minél több emberhez eljuttassák az ingyenes felújítás lehetőségének hírét, a cégek emberei körbejárták a kisebb települések önkormányzatait. A falvak vezetését arra kérték, hirdessék ki a programot a helyiek közt, és ha már így tesznek, ajánlják az ő cégüket.

A Fejér megyei Mór környéki falvakhoz is bekopogtattak a kivitelező cégek képviselői. Beszéltünk olyan önkormányzattal, ahol 2025-ben öt különböző kivitelező képviselője járt a padlásszigetelés ügyében. A polgármesterek pedig kitűzték a hirdetőfalakra a lehetőséget, vagy esetenként személyesen is ajánlották a falusiaknak a jól hangzó programot és a kivitelezőket.

Az egyik ilyen kivitelező cég két „képviselőjét” is elküldte. Azért használtam idézőjelet, mert kettejük közül csak az egyik személy állt a csomádi bejegyzésű kivitelező cég alkalmazásában (ő a forrásunk, aki neve leírásához nem járult hozzá és aki már nem dolgozik ott), a másikuk Szemeti Márton, a Fidelitas móri elnöke volt.

Szemetit és forrásunkat – annak elmondása szerint – Törő Gábor, a Fejér 02-es választókerület fideszes országgyűlési képviselője kérte fel, hogy járják a falvakat és hirdessék azt a bizonyos csomádi építőipari céget.