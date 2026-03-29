103 évesen meghalt Körmendi István, az ország legidősebb háziorvosa

103 évesen meghalt Körmendi István, „az ország legidősebb háziorvosa”. A hivatásától két éve visszavonult orvos halálhírét a Szombat közölte, hozzátartozói szerint így búcsúzott: „Jó szédert nektek, nyugodjatok meg, salom!”

Dr. Körmendi István
Fotó: Szombat

Az 1923-ban született Körmendi István orvoscsaládba született, édesapja ugyanabban a Budai Vár alatti, Mészáros utcai lakásban praktizált, amiben aztán ő is dolgozott, szinte az élete végéig.

A zsidótörvények miatt az akkor még Klein Istvánnak hívott fiú hivatalosan nem járhatott az orvosegyetemre, így vendéghallgatóként, fű alatt járta ki az első két évet. A holokauszt alatt egy maga által készített karszalaggal a Kilián laktanyára bemenve harcolta ki egy ismerős ezredesnél, hogy a poliklinikán dolgozhasson a munkaszolgálat helyett .

„Azt csináltam, hogy egy minden jelzés nélküli, sötétzöldes katonai sapkát, és egy ugyanolyan színű esőköpenyt szereztem, amire ráférceltem egy fehér karszalagot (vöröskereszt jelzéssel) a sárga karszalagom helyett. Ez egy olyan jelmez volt, amiről senki nem tudta, hogy mi lehetett. Volt, hogy jöttek szembe katonák és előre szalutáltak, mert nem tudták, hogy esetleg tiszt vagyok-e. Az, hogy az ember ilyen dolgokat végrehajtson, iszonyú vakmerőség. Ravaszság és hatalmas mennyiségű szerencse kellett ahhoz, hogy ez összejöjjön”

- mondta tavaly a Szombatnak adott életútinterjújában.

A világháború után 1950-ben avatták orvosdoktorrá, majd a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán kezdett dolgozni. Később a Honvédkórház belgyógyászatára került, 1957-ben pedig átvette édesapja körzetiorvosi praxisát, ahol aztán maradt is százéves koráig. Ekkor, 2023-ban, hivatalosan nyugdíjba vonult, mert recepteket nem írhatott már fel, de betegeit ezután is rendszeresen vizsgálta és tanácsokkal látta el.

