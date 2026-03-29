Jön az eső, állítólag kiadós mennyiségben

Keddig több hullámban érkezik az eső, nagy területen kiadós mennyiségben - írja az Időkép. Az előrejelzés szerint csapadék főleg az ország középső és keleti részén várható, amire nagyon nagy szüksége lenne a súlyos aszályok után a súlyos vízhiányban szenvedő talajnak.

Kedd estig többfelé 15-20 millimétert meghaladó mennyiséget mond az előrejelzés, ami persze még mindig nagyon kevés, de fontos lenne, hogy legalább ennyi valóban bejöjjön.

A csapadékos idő miatt viszont folytatódik a hűvös idő, hétfőn 7 és 15, kedden pedig ennél is hűvösebbre, max 12 fokra van kilátás. Továbbra is gyakran lesz erős, főként a Dunántúlon viharos az északi-északnyugati szél.

Határozott javulás április első napjaiban jön, a húsvéti ünnepekre minden jel szerint igazi tavaszi idő köszönthet be - írja az Időkép.