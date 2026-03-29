Mind a 750 embert sikerült kimenekíteni egy, a svájci tragédiához hasonló diszkótűzből

Tűz ütött ki és reggelre leégett egy zsúfolásig telt német szórakozóhely. A francia határ melletti kehli éjszakai klubban teltház volt szombat este, 750 ember volt a hiphop és afropartyn, amikor lángra kapott az épület.

A felvételek alapján a tűz meggyújtotta a terem mennyezetét is, így a helyzet ijesztően emlékeztetett a szilveszteri tragédiára, amiben 41 fiatal halt meg egy Crans-Montana-i újévi bulin.

Most azonban a mentés gyors és sikeres volt, így nem történt halálos tragédia. A Spiegel beszámolója szerint a rendőrség időben ki tudta üríteni az épületet, a tűzben senki nem sérült meg, csak három embert kellett a stressz miatt a mentőknek ellátnia.

A K Club Kehl-hez hajnalban 80 tűzoltó, rendőrségi és mentőalakulatot vezényeltek, a tűzoltók még órákkal később is küzdöttek a lángokkal. A tűz okát egyelőre nem tisztázták.