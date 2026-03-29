Orkánerejű széllökéseket mértek a Balatonnál

A HungaroMet adatai szerint orkánerejű széllökéseket mértek vasárnap a Balaton térségében. A legmagasabb, 119,2 kilométer/órás értéket Balatonőszödön regisztrálták.

A Top 5-be befért még:

a Kab-hegy (115,2 kilométer/óra),

Öskü (110,9 kilométer/óra),

Fonyód (97,9 kilométer/óra),

és Keszthely Tanyakereszt (96,5 kilométer/óra).

A HungaroMet előrejelzése szerint a Balaton térségében késő délutántól kezd el enyhülni a szél. Viszont vasárnap estig a Dunántúlon az északi, északnyugati szelet továbbra is nagy területen kísérhetik viharos széllökések. Északkeleten kisebb területen 65 kilométer/óra körüli széllökések lehetnek északkeleti, északi irányból. Estétől fokozatosan enyhül a szél ereje.