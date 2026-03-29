Virágvasárnapi feszültség Jeruzsálemben: nem engedték a Szent Sír-templomhoz az izraeli rendőrök a katolikus bíborost

Nagyobb egyházi és politikai feszültség is lehet abból, hogy vasárnap izraeli rendőrök megakadályozták Jeruzsálem latin pátriárkáját és egy ferencesrendi vezetőt abban, hogy eljussanak a jeruzsálemi óvárosban lévő Szent Sír-templomhoz, ahol a virágvasárnapi misét celebrálták volna.

„Évszázadok óta először akadályozták meg az egyházi vezetőket abban, hogy a Szent Sír-templomban celebrálják a virágvasárnapi misét”

– áll a Vatikán hivatalos oldalán is olvasható közleményben, amely súlyos precedensnek nevezi az incidenst.

A jeruzsálemi latin patriarchátus a szentföld katolikusainak egyházi szervezete, fennhatósága Izraelre, Palesztinára, Jodániára és Ciprusra is kiterjed. A pátriárka, az olasz ferences Pierbattista Pizzaballa bíboros 2020 óta tölti be posztját, a Közel-keleti római katolikusok egyik legfontosabb vezetője. A jeruzsálemi Szent Sír-templom általában is a kereszténység egyik legszentebb helyének számít, a hagyomány szerint a templom helyén feszítették keresztre Jézust, itt temették el a kereszthalála után és itt támadt fel.

Pierbattista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája Ferenc pápa 2025 áprilisi emlékmiséjére tartva, a Szent Sír-templom felé. Fotó: AHMAD GHARABLI/AFP

A bíboros a szentföldi ferences rend egyik vezetőjével, Francesco Ielpóval együtt itt misézett volna virágvasárnap, de útközben az izraeli rendőrök megállították, és nem engedték tovább.

„Ez az incidens súlyos precedenst teremt, és figyelmen kívül hagyja a világ több milliárd emberének érzékenységét, akik ezen a héten Jeruzsálemre tekintenek”

– írják közleményükben a katolikus szervezetek. Mint hangsúlyozzák, ők az iráni háború kezdete óta teljes felelősséggel jártak el, és betartották az összes hatósági korlátozást, így a virágvasárnapi körmenetet is lemondták - a rendőrségi döntést pedig „egyértelműen indokolatlan és súlyosan aránytalan intézkedésnek” nevezik, ami szerintük mélyen ellenkezik a vallásszabadsággal is.

Az izraeli rendőrség várhatóan hamarosan közleményt ad ki a történtekről.

A korlátozásokra XIV. Leó pápa is utalt a virágvasárnapi vatikáni szentmiséjén: a katolikus egyházfő felhívásában kiállt a közel-keleti keresztények mellett, akik nem tudják megünnepelni a nagyhét szertartásait.

„Jézus a Béke Királya, aki elutasítja a háborút, akit senki sem használhat fel a háború igazolására. Nem hallgatja meg a háborúzók imáját, hanem elutasítja őket. ”

– mondta a pápa.