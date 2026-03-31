1 millió megtekintés felett a 444 Gundalf-interjúja

16 óra alatt elérte az 1 millió megtekintést az interjú, amit Hrabóczki Dániellel készítettünk.

A Gundalf néven ismertté vált informatikus az interjúban részletesen mesél a történetéről, összefoglalónkat itt lehet elolvasni.

Gundalf a 444-nek: Dezinformáltam az Alkotmányvédelmi Hivatalt

A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban. A 444-nek elmondta: az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított. Úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.

Bokros Dorka, plankog, Bábel Vilmos, Botos Tamás
