Fotók készültek arról, hogy állítólag bontják a soha meg nem nyitott kisvárdai lówellnesst

Az aHang lovas forrásai szerint elkezdték bontani a 9 év alatt teljesen el sem készült, már az első kapavágás előtt híres-hírhedtté vált kisvárdai lówellnessközpont belső tereit. Az állítólagos bontásról fotókat is közöltek. A fura projekt már 2017-ben, a állami pénz odaítélésekor a pazarlás és sikeres NER-es lobbizás szimbóluma volt.

A sztori előzményei: 2017-es hír volt, hogy a Magyar Lovassportszövetség 2,2 milliárdos állami támogatást kapott arra, hogy termálvizes lórehabilitációs központot építsen Kisvárdán, ami akkoriban Seszták Miklós miniszter uradalmának számított. A lovak a kisvárdai Várkertben található stadion közelében rehabilitálódtak volna. Egész komplexumot kell elképzelni, amiben lett volna lovarda, fedeles versenypálya, zárt trágyagyűjtő, 4 db oktatóterem, 2 db apartmanépület, egy étterem és egy 61 férőhelyes parkoló is.

Később kiderült, hogy termálvíz helyett csapvizet használnának, de ez olyan szempontból mindegy volt, hogy az építkezés valami okból sokáig, egészen 2021-ig egyáltalán nem indult el. Utána igen, de a központot 2026-ig sem adták át. Most pedig az aHang szerint a bontás is megindult.

Közben azért fontos események is zajlottak. A projekt a megítélt támogatási összeggel együtt másfél év után elkerült a lovas szövetségtől, a támogatás kedvezményezettje pedig egy magánalapítványhoz kötődő cég, a Kárpát-medencei Lovas Akadémia Kft. lett egy kormányhatározat értelmében. A céget a kormányrendelet megjelenése előtt alig egy évvel alapították, tulajdonosa pedig a Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, a Kft. ügyvezetője és az alapítvány elnöke egy és ugyanaz a személy, Juhász Péter - írta korábban az Mfor.hu.

A projekt a következőképp volt köthető Seszták Miklós köreihez:

Juhász az ügyvezetője volt annak a kisvárdai Futubit Kft.-nek, ami a pályázati győzelem idején Balogh Sándor és Mager Andrea tárca nélküli miniszter lánya, Balogh Szonja tulajdonában volt. Egy hvg-s anyag szerint Juhász ezen felül a Magyar Afrikai társaságon keresztül is kapcsolódott Balogh-hoz. Aki viszont egy G7-portrécikk szerint Seszták Miklós megoldóembere.