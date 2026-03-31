Négy tonna kokaint foglaltak le Kolumbiában

A kolumbiai hatóságok négy tonna kokaint foglaltak le egy átfogó műveletben, ez az az utóbbi évek legnagyobb kábítószerfogása – közölte a rendőrség különleges egységét vezető William Castano Ramos az X-en.

A szállítmányra Urabá régió egyik kikötőjében csaptak le, az ország északnyugati részében. A rendőrség közlése szerint a kokaint egy, az Egyesült Királyságba tartó élelmiszer-szállítmányban rejtették el, kilós csomagokban. A hatóságok becslése szerint a lefoglalt drog 155 millió dollárt ér a kábítószerpiacon. (MTI)