Víztornyot döntött ki a szél Somogyban

Fotó: Lengyeltóti Város Önkormányzata

Az orkán erejű széllökések kidőlt Lengyeltótiban egy használaton kívüli víztorony. Az önkormányzat Facebook-posztja szerint emiatt ideiglenes útzár is volt egy darabig a Pusztaszentgyörgyi úton.

Fotó: Lengyeltóti Város Önkormányzata

A katasztrófavédelem munkatársai és a tűzoltók végül sikeresen eltakarították az útról a rozsdás víztorony darabjait, így bár az útzár megszűnt, továbbra is óvatosan kell vezetni, mert a kidőlt víztoronytól megsérült az aszfalt.

Fotó: Lengyeltóti Város Önkormányzata

Azonban a Facebook-poszt alatti kommentek közé kirakott képek szerint erre külön fel is hívják az arra autózók szíves figyelmét, szép, színes, az aszfaltra festett figyelmeztetések.

Fotó: Lengyeltóti Város Önkormányzata

(Időkép)