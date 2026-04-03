AI-fotóval kampányolt, lebukott

Kivel ne fordult volna elő, hogy a modern technológia nyújtotta eszközökkel javít egy icipicit arcának digitális lenyomatán, a fiatalos megjelenés érdekében? Úgy tűnik azonban, hogy az 59 éves Patricia Reichman, Rotterdam frissen megválasztott városi tanácstagja túl messzire ment, amikor engedett a hübrisz csábításának.

Meg is lett az eredménye: előbb lebukott azzal, hogy mesterséges intelligenciával felturbózott fotóval kampányolt, majd miután már megválasztották, az is kiderült róla, hogy valószínűleg nem is abban a körzetben él, ahol nyert- írja a People.

A Premium vízjel is rajta maradt.

Reichman március 18‑án jutott be a városi tanácsba, ahol a következő négy évben Rotterdam északi részét képviselheti. A választás után azonban a helyiek felfigyeltek valamire: a kampányfotókon látott fiatal, ragyogó szőke nő és a valóság között elég nagy volt a különbség. A portré, amelyet egy helyi újságnak küldött, erősen retusáltnak tűnt: a bőr sima, a haj selymes, a szemek ragyogóbbak voltak, mint a valóságban.

Amikor szembesítették a kérdésekkel, Reichman azzal védekezett, hogy csupán „képminőség‑javító szoftvert” használt.

„Az újságban megjelent fotó túl alacsony felbontású volt, ezért lefuttattam egy online eszközön, hogy javítsam a pixelszámot”

– magyarázta az Algemeen Dagblad‑nak. „Tényleg én vagyok rajta, csak mostanában kicsit másképp nézek ki, mert gyógyszert szedek.”

A politikus elismerte, hogy a fotón valóban fiatalabbnak tűnik, de szerinte ez a valóságban sem ritka: „Amikor a fiammal megyek valahova, gyakran azt hiszik, a barátnője vagyok.”

A mesterségesen fiatalított fotó körüli ügy már magában is elég kínos lett volna, de a botrány ekkor újabb fordulatot vett.

Az Algemeen Dagblad ugyanis utánajárt, és arra jutott, hogy Reichman nem is abban a körzetben lakik, ahol győzött. A politikus tagadta, hogy ez szabálytalanság lenne, mondván: két lakása van, de a Blijdorp városrészben lévő az állandó otthona.

Reichman pártja, a Leefbaar Rotterdam („Élhető Rotterdam”) gyorsan elhatárolódott tőle, és közleményt adott ki: „A pártvezetést meglepetésként érte az AD cikke, amelyből kiderült, hogy a jelölt nem a saját választókörzetében él, és hogy a bemutatott fotó erősen mesterséges intelligenciával manipulált” – írták március 30‑án.

„Ez a kép nem valósághű ábrázolás, és sem a párt, sem az önkormányzat hivatalos anyagaiban nem szerepelt. A jelölt magánszemélyként adta át a körzeti újságnak” – tették hozzá.

A párt felszólította Reichmant, hogy adja vissza a mandátumát, ő azonban megtagadta. Ezután megszüntették a tagságát, és hivatalosan is elhatárolódtak tőle.

Valljuk be, hasonló sztoriért nem is kell feltétlen Hollandiáig menni. Hausel Imre, a DK BAZ megyei jelölje szintén egy kampányfotó kedvéért folyamodott digitális manipulációhoz. Azt azonban a javára kell írni, hogy Reichmannal ellentétben ő csak egy kis mosolyt csalt vele az arcára: