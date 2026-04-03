Az elvileg segítségkérésre szánt Gondosórán kéri az időseket Orbán, hogy okosan döntsenek

A választási kampány hajrájában a miniszterelnök a létező összes állami felületet igyekszik kihasználni a kampányüzenetek terjesztésére. Érkezett már üzenet a gáz- és áramszámlához csatolva, postán és elektronikusan, sőt a NAV-on keresztül is az ügyfélkapus tárhelyre – most pedig a 65 év felettieknek ingyenesen kiosztott gondosórák kerültek sorra.

Az órához egy 0-24 órás diszpécserszolgálat tartozik, a lényeg pedig az, hogy baj esetén az idősebbek az eszköz segítségével gombnyomásra tudjanak segítséget kérni. A diszpécserek megadott kontaktszemélyeket is bevonhatnak, ha segítségre van szükség.

A húsvéti ünnep alkalmából az alábbi figyelmesség várta az idős felhasználókat az e‑mail‑postafiókjukban. A szöveg, mondani se kell, erősen áthallásos a Fidesz „A biztos választás” kampányszlogenjével:

„Áldott, békés és örömteli húsvétot kívánunk Önnek és szeretteinek! Ne feledje: a biztonság egy okos döntéssel kezdődik, a Gondosóra az ünnepek idején is hozzájárul a mindennapok biztonságához és nyugalmához. Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít idős honfitársaink támogatására és a családok megerősítésére, ezen elkötelezettség jegyében az ünnep alkalmából tisztelettel továbbítjuk Orbán Viktor miniszterelnök húsvéti köszöntését."

Derűsen tekint a jövőbe.
választás 2026 POLITIKA NAV fidesz ügyfélkapus tárhely gáz- és áramszámla A biztos választás húsvéti köszöntés gondosóra 65 év felettiek miniszterelnök orbán viktor magyarország kormánya választás 2026
Kapcsolódó cikkek

Nincs menekvés Orbán riogatása elől: áram- és gázszámlához, szülőknek és gazdálkodóknak, ügyfélkapun és postán is kiküldik levelét

Állami csatornákon terjesztik a kormányzati propagandát, mintha az hivatalos tájékoztatás lenne. Az üzenet maga is teljes hazugság: ha bukik a Fidesz, a magyarok pénzét Ukrajnába viszik.

Keller-Alánt Ákos
