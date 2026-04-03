Csömör továbbra sem kér Tuzson Bence plakátjaiból

Csömörön öntudatos lakók egy csoportja nem kért a trágár szövegekkel és képekkel kidekorált választási plakátokból, ezért helyi aktivisták minden párt plakátjait leszedték. Csakhogy a Fidesz ezt nem volt hajlandó elfogadni, egyért újra kiraktak friss plakátokat a község utcáin. Aminek egy részét a helyiek ismét leszedték, mire a fideszesek elkezdték újra visszarakni a plakátokat, és közben rendőrségi feljelentést is tettek az ügyben.

A Mi Hazánk és a DK helyi jelöltjei (Bognár László és Rónai Sándor ) engedélyezték, hogy a plakátjaikat leszedjék, a tiszás jelölt, Miskolczi Orsolya is küldött egy egyetértő mailt, sőt aktivistákat is felajánlott a plakátok eltávolításához. Tuzson Bence igazságügyi miniszter, aki egyben a Fidesz helyi jelöltje is, leülni sem volt hajlandó a plakátleszedő akció kitervelőjével. Az egész ügyről a 444 itt írt bővebben.

A válasz a plakátok kidekorálása volt, olvasónk el is küldte, hogy néznek ki most az újra meg újra kirakott Tuzson-plakátok.

Fotó: Olvasónk

Még több meghekkelt képért érdemes ellátogatni a Csömöri Hírek oldalára.