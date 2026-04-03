Jó időben lehet-e locsolkodni?

4 hétig tartó száraz időszak után szerencsére megérkezett az eső, egy hétig bőséggel kaptuk a csapadékot a nyakunkba, ami jót tett az őszi vetésnek (a repce például már virágzás közeli állapotban van). Már csak az a kérdés, hogy a szokásosnál korábban virágzó gyümölcsösök idén megússzák-e fagyok nélkül, az előrejelzések e tekintetben bizonytalanok, a jövő hét közepén van ugyanis némi esély éjszakai fagyokra.

A hosszú hétvége viszont a locsolkodók és a húsvéti tojáskeresők örömére derűsebbnek ígérkezik az eddigieknél.

Pénteken a déli órákig az ország nagy részén sok felhőre számíthatunk, az ország délnyugati felén helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat, nagyobb eséllyel a nap első felében. A nappali órákban még erős lesz a szél, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon néhol viharos lökésekre lehet számítani. A csúcshőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű. Késő estére többnyire 3 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Szombatra a szél mérséklődik majd, reggel viszont a szélcsendes fagyzugokban fagypont alá is lehűlhet a levegő. Nap közben viszont sok napsütésre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16, 20 fok között alakul.

Vasárnap is napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel, csapadék nem lesz, bár a nyugati, délnyugati szél helyenként megélénkül. Hajnalra általában 1 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet, ennél hidegebb a fagyzugokban lehet. Délutánra 18 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Hétfőn is többnyire napos idő valószínű, némi fátyol- és gomolyfelhő mellett, de északon átmenetileg felhősebb időszakok is lehetnek. Az ország északi felén helyenként zápor előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél az északi megyékben nagy területen megerősödik. A minimum általában 3 és 10 fok között alakul, a maximum pedig 17 és 23 fok között várható - írja a HungaroMet.