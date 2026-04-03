Pete Hegseth kirúgta az amerikai hadsereg vezérkari főnökét

Pete Hegseth védelmi miniszter rohamtempóban alakítja át a Pentagon vezetését, elbocsátva a legmagasabb rangú tisztviselőket - írja a Reuters.

Ennek egyik elemeként csütörtökön kirúgta Randy George-ot, az amerikai hadsereg vezérkari főnökét. És bár Hegseth nagy lépésekkel halad az átalakításban, jóformán példa nélküli, hogy egy ilyen magas rangú tábornokot háború idején elbocsássanak.

A Pentagon megerősítette, hogy George, akinek több mint egy éve volt hátra a hivatali idejéből, „azonnali hatállyal nyugdíjba vonul a hadsereg 41. vezérkari főnökeként betöltött posztjáról”. Közleményben fejezték ki hálájukat George évtizedes szolgálatáért, minden jót kívánva neki a nyugdíjas évekhez.

A minisztérium nem indokolta George távozását.

A Reuters névtelen informátorokra hivatkozva azt írja, hogy Hegseth elbocsátotta a hadsereg Átalakítási és Kiképzési Parancsnokságát vezető David Hodne tábornokot, valamint William Green vezérőrnagyot, a hadsereg lelkészi testületének vezetőjét is.