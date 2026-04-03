Rémálmod: egy férfi megpróbált mozgó vonat alá lökni egy másikat Seattle-ben

Rohamléptekkel terjed a neten egy videó, amin az látható, hogy egy fekete ruhába öltözött, kapucnis férfi előbb hosszasan bámul hátulról egy másik férfit, aki a vonatra várakozik, majd amikor a szerelvény épp befut, megpróbálja belökni alá. A megtámadott férfinak szerencsére nem esik baja, sőt, elmenekülő támadója után rohan.

Mint kiderült, a támadó egy 26 éves férfi, Elisio Melendez, aki a seattle-i Northgate vasútállomáson támadott meg még március 19-én egy idegent.

Melendez az incidens után elmenekült az állomásról, de a rendőrök később biztonsági kamerák felvételei alapján azonosították. Március 24-én egy közeli bentlakásos rehabilitációs központban fogták el (azt nem tudni, milyen okból tartózkodott az intézményben). Gyilkossági kísérlettel vádolják.

A letartóztatás után Melendez tagadta a vádakat, azt állítva, hogy valaki más viselhette a ruháit. „Talán a nemlétező ikertestvérem volt az” – mondta.