Több mint egy tonna kokaint találtak egy virágföldet szállító teherautóban Franciaországban

A vámhatóság 1,1 tonna kokaint talált Franciaországban egy virágföldet szállító teherautó rakterében. A feketepiaci áron 75,5 millió euró (29 milliárd forint) értékű drogot a Lyontól délre található Vienne térségében foglalták le egy teherautó ellenőrzése során, amely Portugáliából tartott Hollandiába.

Az egyik autópálya-fizetőkapunál történt vizsgálat során a teljes rakományt kiöntötték a földre, majd azt egy kotrógép segítségével átkutatva találták meg a 998 droggal teli tasakot. A teherautóban hárman voltak, mindhármukat őrizetbe vették.

A mostani drogfogás is azt mutatja, hogy egyre nagyobb mennyiségű kokaint csempésznek Európa gazdagabb országaiba Portugálián, Spanyolországon és Franciaországon keresztül, írja az MTI, hozzátéve: a nyomozók ma már "fehér cunamiról" beszélnek azzal a kokaintömeggel kapcsolatban, amely ezen a csempészútvonalon elárasztja Európát.