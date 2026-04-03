Trump tényleg újranyitná az Alcatrazt, 152 millió dollárt kér rá

Donald Trump tavalyi javaslata nyomán a Fehér Ház 152 millió dollárt kért, hogy a San Franciscó‑i öböl ikonikus turistalátványossága, az egykori Alcatraz börtön, ismét működő büntetés‑végrehajtási intézménnyé válhasson.

Az összeg a 2027-es pénzügyi évre szóló költségvetési javaslatban szerepel, amelyet a Fehér Ház pénteken nyújtott be. A dokumentumban a Szövetségi Börtönügyi Hivatal számára kérnek forrást a sziget újjáépítésének első éves költségeire, „korszerű, nagy biztonságú büntetés‑végrehajtási intézmény” létrehozására.

Látogatók nézik az Alcatraz-sziget makettjét 2025. július 2-án, San Franciscóban, Kaliforniában. Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Donald Trump még tavaly a közösségi médiában jelentette be, hogy utasította a Börtönügyi Hivatalt és az Igazságügyi Minisztériumot az Alcatraz jelentős bővítésére és újjáépítésére, hogy ott helyezzék el Amerika legveszélyesebb bűnözőit.

Az Alcatraz 1934-ben nyílt meg, és évtizedeken át Amerika legszigorúbb börtöneként tartották számon – a jeges víz és az erős áramlatok miatt szinte lehetetlen volt megszökni onnan. A börtön 1969-ben zárt be, azóta a Nemzeti Park Szolgálat felügyelete alatt áll, és a San Franciscó-i öböl egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja lett.

Az Alcatrazban olyan hírhedt rabok töltötték büntetésüket, mint a chicagói gengszter Al Capone vagy a maffiafőnök James „Whitey” Bulger. A Börtönügyi Hivatal adatai szerint az intézetet végül a rendkívül magas fenntartási költségek miatt zárták be – működtetése háromszor annyiba került, mint bármely más szövetségi börtöné.

A Fehér Ház költségvetési terve még csak javaslat, a kongresszusnak kell róla döntenie. A republikánus képviselők várhatóan támogatják az ötletet, míg a demokraták közül sokan bírálják: szerintük a projekt nem az igazságügyi reformot, hanem a Trump‑éra múltidéző szimbolikáját szolgálja.

Ha azonban a terv átfut a törvényhozáson, az Alcatraz 60 év után ismét börtönként nyílhat meg.