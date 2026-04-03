Visszalépett Tordai Bence

„Visszalépek. 72 óra múlva” – jelentette be kicsit több mint 72 órával ezelőtt Facebook-posztjában az ex-párbeszédes Tordai Bence, aki független jelöltként indult volna Budán.

Budapest 04 II–III. kerület március 30. 12:09 Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben. Fontos jelöltek Fülöp Attila FIDESZ

Dr. Koncz Áron Tisza

Tordai Bence (VISSZALÉPETT) független

Hegyesi Beáta DK A korábbi választások alapján Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes Bővebben a kerületről

Tordai akkor azt írta a helyi tiszás jelöltről, Koncz Áronról, hogy „nem olyan erkölcsi és politikai minőséget képvisel, ami méltó lenne Budához, vagy méltó lenne egy magára valamit is adó politikai közösséghez – márpedig én a Tiszát ilyennek tartom”, ezért megfogalmazása szerint kinyitott „még egy lehetőség-ablakot”, méghozzá azért,

„hogy az érintettek átgondolják, ők méltónak találják-e Koncz Áront a rendszerváltó eszme és a budai szavazók képviseletére. (...) 72 óra múlva, péntek délben tehát ellenőrzöm, hogy megtörtént-e Koncz Áron visszalépése, és amennyiben nem, akkor minden további értesítés nélkül benyújtom a visszalépési nyilatkozatot.”

Tordai a 72 óra leteltével a Telexnek azt mondta: ígéretéhez híven pénteken leadta a visszalépését, és azt mondta, majd április 12-e után meglátja, hogyan tovább, addig meg „lehet még buzdítani az embereket, hogy szavazzanak a változásra.”

Tordai Bence 2022-ben a II. kerületet magába foglaló Budapest 4-es számú választókerületében lett országgyűlési képviselő az ellenzéki összefogás jelöltjeként. Akkor 51,89 százalékos eredménnyel győzte le Gór Csabát, a Fidesz–KDNP helyi jelöltjét.

Az alábbi grafikonon azt mutatjuk be, hogy 1990 óta soha még ennyire kevés egyéni jelölt nem indult országgyűlési választáson, mint most: