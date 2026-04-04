Egy potyamandátumot bukhat a Fidesz

Idén minden bizonnyal nem lesz német nemzetiségi képviselő a parlamentben – írta a Political Capital. A német nemzetiségi listára ugyanis kevesebb, mint 25 ezer ember regisztrált, ami magas részvételnél nem lesz elég a mandátumszerzéshez.

Korábban elég volt 22-24 ezer szavazat (ami töredéke annak, amit egy egyéni jelöltnek kell összegyűjtenie a mandátumszerzéshez), idén viszont valószínűleg 25 ezer szavazatra lehet szükség. A Fidesz számára ez azért volt potya mandátum, mert a német nemzetiségi képviselő rendre a kormánytöbbséggel szavazott.

A romáknak viszont lehet önálló képviselete, miután a listára regisztráltak száma kilőtt. „Amióta létezik a kedvezményes mandátum, először ambicionálja annak megszerzését az Országos Roma Önkormányzat, illetve vélhetően tőle nem függetlenül a Fidesz. A 47453 feliratkozó bő felének elegendő elmennie szavazni ahhoz, hogy a roma nemzetiség 2026-ban először parlamenti mandátumot szerezzen.”

A Political Capital szerint a nemzetiségi listás szavazás a súlyos visszaélések melegágya. A XVIII. kerületi helyi választási iroda nemrég feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mivel több száz főt akartak gyanús körülmények között regisztráltatni a roma nemzetiségi választói névjegyzékbe.