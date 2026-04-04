Hétfőn jön a hidegfront, még a szél is feltámad

Szombaton eleinte sok napsütésre lehet számítani, majd gyakran megnövekszik a felhőzet, de eső nem várható – írja az Időkép. A reggeli 8 fok után délutánra 19 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz.

Vasárnap sem várható eső, a nap több órára kisüt. Kora reggel 1-8 fok várható, de helyenként mínuszok is lehetnek. Délután már 18-23 fokra lehet számítani.

Hétfő reggelre bejön egy hidegfront, emiatt reggel erősen felhős lesz az ég, elszórtan kisebb esőre is lehet számítani, főként az északi tájakon. Napközben csökken a felhőzet, néhol lehet csak futó zápor. A nyugati-északnyugati szél feltámad, az ország északi-északkeleti részén erős, néhol viharos lesz. A hidegfront ellenére délután még 17-23 fok várható.

Kedden pár fokkal hűvösebb lesz, hajnalban északon gyenge fagy is előfordulhat. A nyugati, délnyugati tájakat leszámítva sokfelé lesz erős a szél, eső viszont nem valószínű. A csúcs 14-19 fok között lehet.