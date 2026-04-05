Buda Péter: A határ szerbiai oldalán tervezett hamiszászlós műveletről már korábban tudni lehetett kiszivárgott információk alapján

„Mindenekelőtt jelezni szeretném, hogy a határ szerbiai oldalán egy magyar érdekeltségű kritikus infrastruktúra ellen tervezett hamiszászlós műveletről bizonyos körökben már korábban lehetett tudni kiszivárgott információk alapján.

Arról, hogy hazai érdekeltségű kritikus infrastruktúra mellé elhelyezett robbanószerkezetet fognak találni a választást megelőző két hétben, számtalan alkalommal beszéltem az elmúlt hónapokban.”

Ezt írta Substack oldalán Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő, miután megjelentek a hírek egy gázinfrastruktúra mellett talált robbanószerről. Buda Péter felidézte azt is, hogy éppen egy ilyen forgatókönyvről beszélt a 444 műsorában:

Hasonló forgatókönyvre utalt Rácz András Oroszország-szakértő április másodikai posztjában, fiktív szereplőkkel.

„A gázvezeték elleni akció viszont sokkal perspektivikusabbnak tűnt. Szerbia, mint helyszín olyan szempontból is ideális, hogy az ottani rezsim Oroszországgal és Piréziával is igen baráti kapcsolatot ápol, jó eséllyel meg lehet tehát őket kérni arra, hogy kicsit "nézzenek félre", amikor megszerveződik a hamis zászló művelet” - írta akkor Rácz András.

Rácz a vasárnapi fejleményekkel kapcsolatban a 24.hu-nak azt mondta:

„Egy fiktív támadó fejével gondolkodva nagyon furcsa lenne most megkísérelni egy merényletet. Ez kizárólag Orbán Viktornak és a Fidesz kampányának jó. Senki másnak.”

Rácz szerint kulcsfontosságú lesz, mit a szerb hatóságok mit kommunikálnak a robbanószer eredetéről. „Ha azt kommunikálják esetleg, hogy ukrán eredetű a robbanószer, az megágyazhat annak, hogy a magyar kormány erre hivatkozva rendkívüli intézkedéseket vezessen be a választás előtt” - mondta a 24.hu-nak.

Orbán Viktor vasárnap délutánra összehívta a rendkívüli védelmi tanácsot, a szerb hatóságok nyomoznak.

A cikket frissítettük.