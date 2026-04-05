Rákay Philip: Készítsetek álló módban videót, amiben elmondjátok, hogy miért szavaztok Orbán Viktorra

„Most rajtatok a sor, hogy kiálljatok a békéért! Készítsetek álló módban egy videót, vagy egy rövid szöveges bejegyzést, amiben elmondjátok, hogy április 12-én miért szavaztok Orbán Viktorra” – posztolta Rákay Philip az egyes számú Digitális Polgári Kör (DPK) zárt Facebook-csoportjába a Népszava szerint.

A 114 ezer taggal rendelkező csoportban Rákay a biztonság kedvéért azt is megírta, hogy ha kész a videó, azt az Orbán-szavazók posztolják is ki az üzenőfalukra. „Álljunk ki közösen a békéért, mert most minden hang számít!” – zárta posztját.

Orbán Viktor tavaly szeptemberben a Harcosok Órája című műsorban arról beszélt, hogy „nagy erőfeszítést követel, hogy fölmenjünk az internetre, de megőrizzük a komolyságunkat”. Az úgynevezett Digitális Honfoglalásnak a részeként jöttek létre a Harcosok Klubja mellett a Digitális Polgári Körök, amiből az első számút alapította Orbán, elvileg ezzel turnézta körbe az országot a kampányban.