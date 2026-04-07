Gyenge fagyokkal indult a munkahét, a választás napján eső is lehet

Kedd reggel több helyen -2 és -3 fok körül alakult a hőmérséklet, Zabaron pedig -5,3 fokot mértek, de az Időkép szerint a következő napokban se lesz sokkal melegebb, hajnalban továbbra is számítani kell 0 fok alatti értékekre, elsősorban északkeleten és a fagyzugos helyeken.

Sőt, pénteken és szombaton reggel már másutt is egyre többfelé fordulhatnak majd elő hajnali fagyok — érdemes lesz védekezni a gyümölcsösökben is, hiszen a legtöbb helyen még virágok vagy már apróbb termések vannak a fákon.

Ahhoz képest, hogy húsvéthétfőn 20–25 fokos csúcshőmérsékleteket mértek, ezek meglepően alacsony hőmérsékletek.

Az Időkép előrejelzése szerint változóan napos-felhős időben lesz részünk, vasárnap, a választás napján pedig várhatóan eső is eshet.