Háborús bűncselekmény vádjával letartóztatták az ausztrál katonát, aki a legtöbb kitüntetést kapta

Letartóztatták Ausztrália legtöbb kitüntetéssel kitüntetett élő katonáját, és az afganisztáni háborús bűncselekmények miatt vádat emeltek ellene. Ben Roberts-Smith-t – aki 2013-ban hagyta el a védelmi erőket – a Sydney-i repülőtéren vették őrizetbe, és kedden öt rendbeli háborús bűncselekmény, illetve gyilkosság miatt kell bíróság elé állnia, írja a BBC. Egy 2023-as ítélet kimondta ugyanis, hogy a Különleges Légierő volt tizedese és Viktória-kereszt kitüntetettje több fegyvertelen afgán ölt meg.

A 47 éves férfi mindent tagad, és korábban azt mondta, hogy az ellene felhozott vádak – amelyeket még nem értékeltek büntetőjogi szempontból – „kirívóak” és „rosszindulatúak”. Roberts-Smith azzal érvelt, hogy az állítólagos gyilkosságok jogszerűen történtek harc közben, vagy egyáltalán nem történtek meg.

Ben Roberts-Smith Fotó: ANDREW LEESON/AFP

Az ausztrál szövetségi rendőrség (AFP) kedden Sydneyben tartott sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy letartóztattak egy 47 éves volt katonát, és azzal vádolják, hogy 2009 és 2012 között fegyvertelen fogvatartottakat ölt meg Afganisztánban.

2020-ban a Brereton-jelentés néven ismert mérföldkőnek számító vizsgálat „hiteles bizonyítékokat” talált arra vonatkozóan, hogy elit ausztrál katonák jogellenesen öltek meg 39 embert Afganisztánban, és 19 jelenlegi vagy volt katona kivizsgálását javasolta. Erre a célra egy szakértői csoportot hoztak létre, ugyanakkor eddig még csak egy másik személy ellen emeltek vádat.

Ross Barnett, a nyomozási vezetője szerint Roberts-Smith letartóztatása „jelentős lépés” volt „kihívásokkal teli körülmények” között.

„A csoportot azzal bízták meg, hogy szó szerint több tucat gyilkosságot vizsgáljon ki, amelyeket állítólag egy háborús övezet közepén követtek el egy Ausztráliától 9000 kilométerre fekvő országban” – mondta. „Nem mehetünk abba az országba, nincs hozzáférésünk a bűntény helyszíneihez… Nincsenek fényképeink, helyszínrajzaink, méréseink, a lövedékek megtalálásának bizonyítékai, vérfröccsenések elemzése… Nincs hozzáférésünk az elhunytakhoz.”

Amikor a Nine újság először közölte a vádakat 2018-ban, Roberts-Smith-t nemzeti hősnek tartották, mivel Ausztrália legmagasabb katonai kitüntetésével tüntették ki, amiért egymaga legyőzte a Különleges Légiszolgálat (SAS) szakaszát támadó tálib harcosokat.

Hogy tisztára mossa a nevét, nagy horderejű jogi csatározást indított, amely hét évig tartott, több millió dollárba került. Egy szövetségi bírósági bíró azonban – a valószínűségek mérlegelése alapján – megállapította, hogy Roberts-Smith legalább négy gyilkosságban vett részt, az ítéletet a fellebbviteli bíróság helybenhagyta.

Anthony Besanko szerint Roberts-Smith kétszer is elrendelte fegyvertelen férfiak agyonlövését, hogy újonc katonákat lőjenek agyon, és köze volt egy megbilincselt farmer halálához, akit egy szikláról lerúgott, valamint egy elfogott tálib harcoshoz, akinek a műlábát trófeaként elvitték, majd a csapatok később ivóedényként használták.