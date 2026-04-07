Teherautóval ütközött egy francia szupergyors vonat Lens közelében

Súlyos vonatbaleset történt hétfő reggel Észak-Franciaországban, reggel 7 óra környékén egy nagy sebességű vonat (TGV) ütközött egy teherautó pótkocsijának Béthune és Lens között. A balesetben a vonat vezetője életét vesztette és a hírek szerint további 27 sérült van, írja a Le Figaro.

Az AFP úgy tudja, két sérült állapota kritikus, tizenegyen pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. A teherautó sofőrét a helyszínen őrizetbe vették. A baleset miatt az érintett szakaszon kedd estig szünetel a vonatközlekedés.

A vonat eleje az ütközés következtében teljesen meggörbült, az első fotókat erről Fabien Villedieu, a Déli Vasút szövetségi titkára osztotta meg az X-en.

Frissítés:

A vonat 160 km/órás sebességgel haladt a vasúti átjáróban, amikor megtörtént az ütközés. A baleset okát egyelőre még vizsgálják, mivel az eddigi információk szerint az átjáró és a sorompók is normálisan működtek.

A teherautó-sofőr ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és veszélyeztetés vádjával indítottak nyomozást.