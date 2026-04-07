Meglőtték Floridában Offsetet, a rappert

A Migos rapcsapat korábbi tagját, Offsetet meglőtték a hollywoodi Seminola Hard Rock Hotel & Casino közelében, írta a TMZ. A lapnak a rendőrség azt írta:

„Tudomásunk van egy incidensről, amely hétfőn este 7 óra után történt a Seminole Hard Rock Hollywood melletti parkolóban. A balesetben egy személy nem életveszélyes sérüléseket szenvedett, akit a hollywoodi Memorial Regional Kórházba szállítottak.”

A rendőrség azonnal a helyszínre vonult, és két személyt őrizetbe vettek. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Fotó: VALERIE MACON/AFP

Offset szóvivője a Variety magazinnak elmondta, a lőtt sebet kezelik, és jelenleg megfigyelés alatt áll a rapper. „Megerősíthetjük, hogy Offsetet meglőtték, és jelenleg kórházban van, ahol orvosi ellátásban részesül” – mondta a szóvivő. „Állapota stabil, és szoros megfigyelés alatt áll.”

2022-ben a Migos csapat másik tagját, Offset unokatestvérét, Takeoffot 28 éves korában lőtték le Houstonban, ő nem élte túl a támadást.