Vance telefonon kapcsolta Trumpot, majd a nyugati civilizáció sorsa felől vezette le, miért kell Orbánra szavaznia a magyaroknak

A közös sajtótájékoztatójuk után a külsőségeiben a háborúellenes DPK-kra hajazó kampányeseményen vett részt kedd délután Orbán Viktor és a Budapestre látogató JD Vance a MTK sportparkban, ahol azonban a háborúellenességről nem sok szó esett.

A sportcsarnokban Rákay Kálmán műsorvezetésével, Schmitt Pál, Kövér László és Varga Zs. András, valamint számos kormánytag jelenlétében hallgatták meg az amerikai alelnököt.

A két ország himnuszát Radics Gigi énekelte el, de utána rögtön bele is vágtak, Rákay azonnal fel is konferálta Orbán Viktort, aki hamar azzal kezdte, hogy a magyarok ősi madara, a turul barátsággal fogadta az amerikai rétisast.

Orbán beszéde elejét arra fűzte fel, hogy a barátságunk alapja az USA-val spirituális-civilizációs természetű, és két szabadságszerető nemzetről van szó. A Putyinnal folytatott, kisegeres telefonhívás megjelenésének napján Orbán arról beszélt, hogy a magyarok nagyon szeretik a szabadságot, küzdöttek minden birodalom ellen, majd hosszasan sorolta a két ország történelmének közös pontjait, a szabadságharctól az idősebb Bushig bezárólag.

Orbán ezután az amerikai demokratákat kezdte el szapulni, akik „progresszív országot akartak gyúrni az ezeréves keresztény Magyarországból”, de Trump aztán „véget vetett az ideológiák nevében uralkodó globális elitek hatalmának.”

„Két szuverén nemzet együtt dolgozik, hogy a világ jobb hely legyen népeik számára, és ennek alapját a szabadság szeretete adja” – mondta Orbán, mielőtt Vance-t kezdte volna el méltatni, kitérve arra, hogy mivel ősi nemzet vagyunk, nehéz minket megérteni, türelem is kell a magyarokhoz. Majd idézte Vance hírhedté vált müncheni beszédét, amikor a frissen beiktatott amerikai alelnök a belső ellenségekre figyelmeztette az európaiakat.

Orbán szerint a nyugati civilizációért aggódó magyaroknak és amerikaiknak is közös problémája Brüsszel, ugyanis a vereségeik után ide vonult vissza a liberális-progresszív elit, és az erejük még mindig nagy, képesek megakadályozni, hogy Európa „visszatérjen a józan ész útjára”.

Orbán utalt ugyan az emelkedő európai energiaárakra, de ennek okait Brüsszelben és az ukránokban kereste, az Irán elleni amerikai-izraeli háborút ezúttal sem említette. Pedig kitért arra is, hogy nem könnyű évek jönnek, egyszerre fenyegeti Európát pénzügyi és energetikai válság. „Meg kell küzdenünk a Brüsszelben befészkelt progresszívokkal, le kell zárnunk az orosz-ukrán háborút és meg kell oldanunk az energiaválságot” – mondta Orbán, aki innen vezetett át arra, hogy mi is a vasárnapi választás tétje. Mint az elmúlt években annyi alkalommal, Orbán ismét azt ígérte, hogy ha győznek vasárnap, akkor innen indulhat el az Európa visszafoglalását célzó mozgalom.

Orbán nagyjából húsz percet beszélt, utána azonnal Vance következett, aki azzal kezdte, hogy fel akar hívni valakit, majd tárcsázta Trumpot, és kihangosította a telefont. Aki fel is vette, és dicsérte Orbánt, hogy nem hagyta, hogy megszállják az országát, majd hozzátette, hogy nagy rajongója Orbánnak, erősnek és jónak tartotta meg az országát, nincsenek azok a problémák Magyarországon, mint máshol, és ennek csak a személye az oka. „Sok szerencsét kívánok, mindannyiitokat szeretem” – üzente az amerikai elnök, aki kevéssel korábban épp egy teljes civilizáció kiirtásának lehetőségét vetette fel a közösségi oldalán.

Vance ezután azzal folytatta, hogy mindannyian Orbán Viktor újraválasztásáért vannak itt, majd dicsérte Budapest szépségét és a magyar nép nagyszerűségét. Azzal folytatta, hogy ma az ország összes lakosához kíván szólni, fiataloktól idősekig, a kommunizmust megélő nagyszülőktől a keményen dolgozó munkásokig és a fiatalokig bezárólag, és azt üzente nekik, hogy tiszteli, amiért harcolnak: a szabadságukért és a szuverenitásukért.

Ezután némileg meglepő módon azt mondta, hogy nem azért van itt, hogy megmondja, konkrétan kire szavazzanak a magyarok, de, tette hozzá, a brüsszeli bürokratákra ne hallgassanak, hanem helyette inkább a szívükre. Az elmúlt években Orbán Viktor vezetésével védték a nyugati civilizációt a magyarok Vance szerint, de a szélsőbalos, egyetemeken, szórakoztatóiparban és médiában jelenlévő körök ezt nem nézik jó szemmel, tette hozzá.

Ezután hamar templomgyújtogatásokról és a gyerektelen felnőttekről volt szó, illetve a brüsszeli korrupcióról, miközben az amerikaiak imádják Európát, például az építészete miatt.

Vance ezután azzal folytatta, hogy Magyarországon valódi fejlődést lát Orbán alatt, sosem fektettek be még az amerikaiak itt, mint mostanában. És tiszta utcákat látott, ahol biztonságban élhetnek egymás mellett különféle hitű emberek, és hogy a kormány munkahelyeket teremt és olyan oktatási rendszert, ahol a nemzet szeretetére oktatják a gyerekeket. Dicsérte Orbán lépéseit az energiabiztonság terén is, illetve hogy mennyit tett az orosz-ukrán béke eléréséért, majd áttért a teológiai fejtegetésekre, melyek beszédeinek rendszeres részét képezik.

Némi történelmi kitekintés után Vance arról beszélt, hogy ma ismét fenyegetik Magyarország szuverenitását, méghozzá arctalan bürokraták, akik meg akarják szabni, hogyan éljenek, higgyenek és beszéljenek a magyarok. De lehet választani Szent István útját is, és egy igazi vezetőt választani a hétvégén, mondta Vance, aki ezután kevéssel már ismét a genderlobbiról beszélt.

Vance ezután váratlanul hátrébb lépett párat, és hosszasan beszélt Kossuth amerikai útjáról, és hogy például mennyire lelkesen fogadták Ohio államban, és hogy az egyik felismerése éppen az volt, hogy a Nyugat az emberiség új bölcsője, és ez igaz volt akkor és igaz ma is. Innen aztán visszatért Orbánra, illetve a magyarokra, és a végén meg is kérdezte a közönséget, készek-e szembeszállni a brüsszeli bürokratákkal, kiállni a szuverenitás, a demokrácia, a nyugati civilizáció, a szabadság, az igazság és az atyák istene mellett. „Akkor barátaim, menjetek szavazni hétévgén, álljatok Orbán Viktor mellé, mert ő mellettetek és e dolgok mellett áll.” – zárta Vance, aki a végén azért csak megmondta a magyaroknak, szerinte kire kéne szavazniuk.