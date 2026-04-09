14 nap után mentették ki a mexikói bányászt egy beszakadt bányából

Két hetet töltött egy beszakadt bányában az a mexikói bányász, akit most a mexikói hadsereg búvárai sikeresen kimentettek. A 42 éves Francisco Zapata Nájera 300 méter mélyen rekedt a föld alatt, miután az észak-mexikói Sinaloa állam egyik aranybányájának neszakadt a fala.

A mentésről készült videón – amelyet a BBC oldalán lehet megtekinteni – látható, amint derékig érő vízben állva elmondja megmentőinek, hogy a megpróbáltatások alatt egyetlen pillanatra sem veszítette el a hitét.

Március 25-én huszonöt munkás tartózkodott az aranybányában, amikor átszakadt a zagytározó gát, azaz a bányászati hulladékot tároló építmény. Huszonegy embernek sikerült kijutnia, négyen azonban csapdába estek. Egy José Alejandro Cástulo nevű bányászt öt, a föld alatt töltött nap után mentették ki, egy másik bányász pedig életét vesztette, de a mentőcsapatoknak 14 napjába telt, mire rátaláltak Francisco Zapatára.

A két hét után kimentett bányász. Fotó: BBC

Több mint 300 órányi keresés után a búvárok végül megpillantották a bányász zseblámpájának villogását, amelyet Zapata azért kapcsolt be és ki, hogy felhívja a figyelmet a helyzetére. „Hogy van, hogy van?” – kérdezték a mentők, amikor odaértek hozzá. Miután azonosították magukat, mint a hadsereg speciális búvárai, elmondták a bányásznak, hogy „a zseblámpája nagyon sokat segített nekünk”.

A hozzá vezető alagútban lévő magas vízszint miatt a búvárok nem tudták azonnal kihozni. Ehelyett vizet, tonhalkonzerveket és energiaszeleteket hagytak nála – és megígérték, hogy hamarosan visszatérnek. További 20 óra elteltével, amely során a mentőcsapatok szivattyúk segítségével csökkentették a vízszintet az elárasztott alagutakban, Zapatát végül a felszínre hozhatták.



A mentőcsapatok továbbra is keresnek egy másik bányászt, aki még mindig eltűntként van nyilvántartva.