Egy újabb kormánypárti előrejelzés szerint nemcsak Vitályos, Menczer és Németh Balázs, de Tuzson Bence is elbukja egyéniben a választást

Bő egy héttel azután, hogy a Nézőpont Intézet közzétette előrejelzését, amely szerint 66 egyéni mandátumot szerezhet a Fidesz-KDNP – ami jelentős visszaesés a 2022-es 87 egyéni győzelemhez képest –, a szintén eufemisztikusan kormányközelinek mondható Alapjogokért Központ is előállt a maga jóslatával.
Ez első ránézésre még gyengébb kormánypárti eredményt prognosztizál, csak 64 fideszes győzelmet prognosztizál, a képet azonban árnyalja, hogy 7, általuk csatatérnek nevezett körzetre nem adtak győztest, így a Tiszának csak 34 egyéni győzelmet valószínűsítenek a nézőpontos negyvennel szemben. A 7 csatatér körzet olyan, amiből a Nézőpont 4-et a Fidesznek adott, 3-at a Tiszának.
Ami a leglátványosabb: az Alapjogokért Központ szerint a regnáló kormányból nemcsak Hankó Balázs (Pest megyei 6-os, gödöllői központú körzet), hanem Tuzson Bence (Pest megye 5., Göd-Dunakeszi) is elveszíti egyéniben a választást. Az Alapjogokért szerint is veszíteni fog a választókerületében a Fidesz kommunikációja környékén felbukkanó mindhárom jelölt, Vitályos Eszter kormányszóvivő, Menczer Tamás Fidesz-szóvivő és Németh Balázs, a frakció szóvivője.
Némethtel ráadásul már a másik kormányközeli intézet bánik el durvábban, mint a postaládájába kutyaszart gyömöszkölő trollok. Ugyanis míg a fideszes jelölt azzal az egyébként enyhén szólva is unortodox stratégiával kampányol, hogy a DK-s Barkóczi Balázs mögött áll második helyen a körzetében (Budapest 13.), és kettejüket messze leszakadva követi a tiszás Müller Anna, addig a Nézőpont után most az Alapjogokért is azt mondja, hogy valójában Müller nyeri a választást.
Az Alapjogokért által közzétett előrejelzés néhány egyéb érdekessége:
Most először beszélnek a kormány közelében arról, hogy a Fidesz elbukja Debrecent. A Nézőpont szerint egyetlen fővárosi fideszes mandátum sem lesz, kiesik a parlamentből Hoppál Péter és bukik Hankó Balázs miniszter is. A kormánypárti intézet módszertana viszont eltér a megszokottól.
Ha ez tényleg így van, nagyot gyengült ott a Fidesz 2024-hez képest.