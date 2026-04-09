És most mit miért tett a kormány? Nem derült ki – ez volt a választások előtti utolsó Kormányinfó

Végre a nyilvánosságra került Magyar Péteres hangfelvételről.

Így a kétszázadik Kormányinfó alkalmából módom van bemutatni Gulyás Gergely valószínűleg kedvenc gyerekkori meséjét.

Nemtudomka (részlet)

Volt egyszer egy embernek tizenkét fia, de egyik sem volt olyan bátor, hogy világot mert volna próbálni. Mindenik otthon maradt, csak a legkisebbik hagyta el az apai házat. Ment, mendegélt, legelőször egy erdőbe ért. Ott lakott egy ember. Ehhez bement, s mondta neki, hogyha szüksége volna cselédre, ő szívesen ajánlkozik.

– Jól van – mondta az erdő ura –, befogadlak. Ennivaló lesz, amennyit akarsz, dolgod pedig nem egyéb, mint hogy három ló van az istállóban, azoknak mindennap früstököt, ebédet, uzsonnát és vacsorát adsz vasdoronggal, de becsületeset. Adok egy pár papucsot, és addig szolgálsz, ameddig azok tartanak. Ha elszakadnak, fizetségül azt kapsz, amit akarsz. (...)

Mindenik ló végül meghagyta neki, hogy ha az urát elhagyja, akárkivel fog találkozni, és akármit fognak tőle kérdezni, csak azt felelje, hogy nem tudom.

A teljes mese itt olvasható, kevesebbszer hangzik el benne a „nem tudom”, mint egy átlagos Kormányinfón szokott.