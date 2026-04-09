És most mit miért tett a kormány? Nem derült ki – ez volt a választások előtti utolsó Kormányinfó

Vasárnap parlamenti választás, és noha bármi is, formálisan az új országgyűlés megalakulásáig még hivatalban marad a jelenleg kormány, a mostani politikai konstellációban a mai volt az utolsó Kormányinfó.

Gulyás Gergely egy Gulyás Gergelyhez méltó válasszal zárja az utolsó kormányinfót

„Nem tudom, erről nem beszéltem a miniszter úrral” – válaszolja arra a kérdésre, hogy Pálinkás Szilveszter százados azt mondta: három ajánlattal is megpróbálta őt lebeszélni Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arról, hogy kitálaljon a Magyar Honvédség helyzetéről.

Ez volt az utolsó kérdés és úgynevezett válasz a választás előtti utolsó Kormányinfón, nehéz elképzelni ennél méltóbb befejezést – párban azzal, hogy a HVG-t leszámítva a független magyar média, így a 444 sem kapott lehetőséget arra, hogy az utolsó Kormányinfón kérdéseket tegyen fel.

Ha bukják a választást, mi jön?

Ezt is a HVG kérdezte.

Az alkotmányos szabályoknak megfelelően átadják a hatalmat. De egyébként győzelemre készülnek, arra, hogy maguknak adják át a hatalmat.

Ha mégis veszítenek, a hatalom átadásának folyamatában részt vesz Orbán Viktor is?

Az alkotmányos szabályoknak megfelelően járnak el.

A háború jogi értelemben vett felelőse Oroszország

Az nem vitás, hogy a háború jogi értelemben vett felelőse Oroszország, ismerte el Gulyás Gergely a HVG kérdésére.

– Orbán egy kisegér és egy oroszlán példájával beszélt a magyar-orosz viszonyról. Milyen állat lenne ebben a példabeszédben az Egyesült Államok, az EU és Ukrajna?

– Az USA biztosan elefánt, az EU egy olyan állat, ami egyre kisebb lesz.

– És Ukrajna?

– Azt meghagyom a meghatározást önöknek.

Mikor indul a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon?

Próbaüzem van, amikor majd az sikerrel zárul.

Az Adria-vezetéken olaj már jött

de orosz olaj még nem jött, válaszolta Gulyás Gergely a propagandamédia egy újabb kérdésére.

Végre ismét a propagandamédia kérdezhet, jöjjön egy mese

Végre a nyilvánosságra került Magyar Péteres hangfelvételről.

Így a kétszázadik Kormányinfó alkalmából módom van bemutatni Gulyás Gergely valószínűleg kedvenc gyerekkori meséjét.

Nemtudomka (részlet)

Volt egyszer egy embernek tizenkét fia, de egyik sem volt olyan bátor, hogy világot mert volna próbálni. Mindenik otthon maradt, csak a legkisebbik hagyta el az apai házat. Ment, mendegélt, legelőször egy erdőbe ért. Ott lakott egy ember. Ehhez bement, s mondta neki, hogyha szüksége volna cselédre, ő szívesen ajánlkozik.

– Jól van – mondta az erdő ura –, befogadlak. Ennivaló lesz, amennyit akarsz, dolgod pedig nem egyéb, mint hogy három ló van az istállóban, azoknak mindennap früstököt, ebédet, uzsonnát és vacsorát adsz vasdoronggal, de becsületeset. Adok egy pár papucsot, és addig szolgálsz, ameddig azok tartanak. Ha elszakadnak, fizetségül azt kapsz, amit akarsz. (...)

Mindenik ló végül meghagyta neki, hogy ha az urát elhagyja, akárkivel fog találkozni, és akármit fognak tőle kérdezni, csak azt felelje, hogy nem tudom.

A teljes mese itt olvasható, kevesebbszer hangzik el benne a „nem tudom”, mint egy átlagos Kormányinfón szokott.

Mit rontott el a kormány, hogy Magyar Péterék így megerősödtek?

Gulyás nem érti a kérdést, egy választás előtt vagyunk, annak az eredménye szerinte más lesz majd, mint amit ez a kérdés sugall.

Az ATV munkatársa megismétli a kérdését, hogy ekkora ellenzéki pártot tudott építeni.

Mekkorát? – kérdez vissza Gulyás, majd a szó ráterelődik arra a kézmozdulatra, amit Orbán Viktor J. D. Vance szavai alatt tett.


Gulyás szembesítették egy két évvel ezelőtt Magyar Péteres állításával

„Magyar Péter közéleti szerepvállalásához semmi közöm nincs, ezt csak annyiban sajnálom, hogy ha lett volna, akkor belátható időn belül a jobboldalon mindenki hálás lett volna nekem.” Ezt még mindig így gondolja? – kérdezte az ATV munkatársa.

Gulyás fenntartja, hogy nem volt Magyar felbukkanásához köze, de szerinte a választás után, ha egy új, Magyar vezette ellenzéke lesz a kormánynak, hálásak lesznek neki.

Szijjártó Péter és az oroszoknak elküldött uniós dokumentumok

ügye kerül most elő, az ATV munkatársa Szent-Iványi Istvánt idézi, aki szerint KGBéla ennél kevesebbért 7 évet kapott.

„Szent-Iványi nem jogász, ebből a véleményéből ez tisztán látszik” – mondta Gulyás Gergely. Szijjártó teljesen egyértelművé tette, hogy csak nem titkos információkat oszt meg, és csak olyanokat, amik a magyar-orosz relációban jelentőséggel bírnak.

A miniszter szerint egyébként nincs orbáni titkosszolgálat, csak gyurcsányira volt kísérlet.

Még 20 percig tart a Kormányinfó, és még mindig

nem kapott szót a független média egyetlen jelenlévő munkatársa sem.

Gulyás Gergely nagyon élvezte ezt a kampányt

Neki semmilyen negatív tapasztalata a mindennapokban nincs, szabadban fut a belvárosban, igyekszik normális életet élni, ezt az elmúlt napok durva kampánya sem akadályozta meg. A magyar demokrácia érett.

Újabb propagandista kérdései

A TV2 munkatársa már a második kérdésében összekeverte a külképviseleti és a határon túli levélszavazókat. Előtte a Tisza párti agresszióról kérdezett, azt hiba nélkül abszolválta.

Ismét egy kis irodalom: „A lány azzal is irigységet ébresztett benne, mikor elmondta, milyen nehezen állja meg, hogy a Két Perc Gyűlölet alatt ne törjön ki nevetésben.”

Az iráni tűzszünet és a Hormuzi-szoros megnyitása jó hír

De az iráni katonai akciók komoly károkat okoztak a katari olajinfrastruktúrába, ami csökkenti a világ finomítói kapacitásait. Gulyás szerint arra nem lehet számítani, hogy gyorsan visszaállnak az olajárak a háború előtti szintre.

A háború előtt a Brent olaj hordónkénti ára 72 dollár körül volt, a csúcson 110 dollár körül járt, most 97-98 dollár között van.

Közel egy órája tart a Kormányinfó, és még csak

a kormányközeli propagandamédia munkatársai tehették fel az alákérdéseiket.

Most ismét Ukrajna és az ő megbízottjaik a téma.

Elhangzott a Kormányinfók történetének legdebilebb kérdése

– Ott lesz-e Magyar Péter a Fidesz eredményváróján a Bálnában?

Gulyás Gergely szerint aligha várható, hogy ott lesz, és hajnalig fog táncolni. De akik ott lesznek, azoknak lesz rá okuk.

