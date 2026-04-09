És most mit miért tett a kormány? Nem derült ki – ez volt a választások előtti utolsó Kormányinfó

Gulyás Gergely egy Gulyás Gergelyhez méltó válasszal zárja az utolsó kormányinfót
„Nem tudom, erről nem beszéltem a miniszter úrral” – válaszolja arra a kérdésre, hogy Pálinkás Szilveszter százados azt mondta: három ajánlattal is megpróbálta őt lebeszélni Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arról, hogy kitálaljon a Magyar Honvédség helyzetéről.
Ez volt az utolsó kérdés és úgynevezett válasz a választás előtti utolsó Kormányinfón, nehéz elképzelni ennél méltóbb befejezést – párban azzal, hogy a HVG-t leszámítva a független magyar média, így a 444 sem kapott lehetőséget arra, hogy az utolsó Kormányinfón kérdéseket tegyen fel.