Írországban a hadsereggel oszlatják fel az elszállt üzemanyagárak ellen tüntetők útblokádjait

Írországban a hadsereget is bevonják, hogy segítsen eltávolítani a magas üzemanyagárak ellen tüntetők úttorlaszait. Ugyanis az ország egyes részein már harmadik napja akadozik a közlekedés: a lassan haladó konvojok az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt megemelkedett üzemanyagárak ellen tiltakoznak. A tiltakozók továbbra is blokád alatt tartják a dublini belvárosban az O’Connell Streetet és az O’Connell hidat. Az ország egyetlen olajfinomítójának bejáratát blokkoló tüntetők azt mondják, hogy ha a hadsereg megérkezik és felszólítja őket a teherautóik eltávolítására, békések maradnak, és gördülő demonstrációt tartanak a közúton.

A lakossági fűtőolaj ára a múlt hónapban 67,5 százalékkal emelkedett februárhoz képest, ami a legnagyobb havi növekedés a Központi Statisztikai Hivatal (CSO) adatai szerint. A dízel és a benzin ára a hónap során rendre 18,1, illetve 7,7 százalékkal emelkedett, míg az elmúlt 12 hónapban 16,5, illetve 5,7 százalékos növekedést mutattak.

Az M50-es autópályán hosszú torlódások alakultak ki. Az ír igazságügyi miniszter, Jim O’Callaghan közölte, hogy a hadsereget a „kritikus infrastruktúra” blokádjainak megszüntetésére vetik be. A rendőrség szerint a blokádok veszélyeztetik az élelmiszer-, üzemanyag-, ivóvíz- és állati takarmányellátást. Az ország több autópályáját és útját is lezárták a tüntetők.

Fotó: PAUL FAITH/AFP

Az igazságügyi miniszter hozzátette, hogy azoknak a járműtulajdonosoknak, akiknek a járműveit a védelmi erők eltávolítják, „nem kellene később panaszkodniuk az eltávolítás során keletkezett esetleges károk miatt”. A Gardaí (ír rendőrség) szükség esetén kérheti az ír hadsereg segítségét „a polgári hatalom támogatására”. A rendőrség szóvivője csütörtökön azt mondta, hogy a hatóság „átlép a végrehajtási szakaszba”, amennyiben a kritikus infrastruktúrához való hozzáférést akadályozók „nem hagyják abba és nem oszlanak fel”.

A tiltakozók csütörtök délután továbbra is blokád alatt tartják az benzinkutakat Corkban, Limerickben és Galwayben. Az RTÉ ír közszolgálati műsorszolgáltató beszámolója szerint egy, ivóvíz kezeléséhez szükséges vegyszereket szállító teherautót, ami hétfő óta a limericki Foynes üzemanyagraktárnál rekedt, most átengedtek a blokádon. A jelentés szerint a tüntetőkkel reggel megállapodás született arról, hogy a jármű elindulhat Antrim megyébe.

Fotó: PAUL FAITH/AFP

Az ír egészségügyi szolgálat (HSE) felszólította a tüntetőket, hogy minden egészségügyi intézményhez vezető utat hagyjanak szabadon, hogy a betegek hozzáférhessenek az ellátáshoz. Micheál Martin taoiseach (ír miniszterelnök) az RTÉ-nek azt mondta, hogy az utak és infrastruktúra blokkolása „nem tisztességes tiltakozási forma”. Elfogadhatatlannak tartja, hogy az emberek ne férjenek hozzá üzemanyaghoz és tiszta vízhez. „A fő közlekedési útvonalak blokkolva vannak, és a gazdaság alapvető működése megbénul.” Szerinte „azok számára, akik azt mondták, hogy az üzemanyag ára miatt aggódnak, most az, hogy másokat megfosztanak az üzemanyaghoz való hozzáféréstől, minden logikát nélkülöz.” Martin szerint a kormány nem számít erőszakra. (BBC/The Irish Times)