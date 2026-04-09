Négy nappal a választás előtt sikerült lezárni a nemzeti petíciót

Ha valaki elfelejtette volna itt a kampány finisében, a Fidesznek kormánynak volt egy újabb, nemzeti petíciónak nevezett kérdezz-felelekje, amit szinte közvetlenül a 2025. végi nemzeti konzultációnak nevezett kérdezz-felelek után indítottak útjára. A jelek szerint ennek a létezését a kormány is elfelejthette, mert mindössze négy nappal a választás előtt sikerült ezt lezárni.

„Az ukrán háborúról szóló nemzeti petíciót a tegnap napon lezártuk” – közölte videójában Orbán Viktor, aki azt is gyorsan hozzátette ehhez a fontos információhoz, hogy a petíció eredményeit még csak most összesítik, vagyis egyelőre azt sem tudják megmondani három nappal a választás előtt, hogy milyen eredményeket produkáltak.

Eredményektől függetlenül azonban Orbán valahogy mégis tudni véli, hogy „már most látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az olajblokádra és a háború finanszírozására”.

