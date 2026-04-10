Keresik a fogást a rendszerbontó koncerten, kormánytagok kapaszkodnak Eckü heréjébe

„Kik ezek?! A mi országunk nem ilyen. Védjük meg Magyarországot!”

kiáltotta bele az internetbe Orbán Balázs politikai igazgató, minden idők egyik legjobb kampányfőnöke.

„Magyarország nem ilyen, és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék!”

fejezte ki szíve vágyát Gulyás Gergely miniszter, egészen hasonló szavakkal.

Hogy miről van szó? Az ún. Rendszerbontó Nagykoncertről, amelyre tízezrek mentek ki a Hősök terére – csak a közmédiát kerülte el valahogy az esemény.

Utóbb aztán megtalálta a kormány, hogy mibe lehet kapaszkodni: az egyik fellépő, Eckü a Hősök együttesből ugyanis csúnya dolgokat mondott, sőt mutogatott a színpadon. Ez egy zenésztől hallatlan, talán az egész világtörténelemben is példa nélküli. És bizony, miniszter urat is bántó szavakkal illette!

UPDATE: erről már a közmédia sem hallgathatott tovább, kirakták ők is ugyanezt a jelenetet.

UPDATE2: amúgy a „kik ezek?” kérdésre a Fideszben is tudhatnák a választ, hiszen a zenekar tagjai négy éve még nekik kampányoltak.

