Borókai Gábor 1998 és 2002 között volt a Fidesz-kormány kormányszóvivője, most a Szemlélek kedd esti pódiumbeszélgetésén vitázott Babarczy Eszter és Pajor Tamás mellett arról, hogy mi várható az április 12-i választások után.

„Magyar Péterben látom azt az Orbán Viktort, akivel együtt dolgoztam” – mondta borókai, aki szerint „Magyar Péter éppúgy politikai fenevad, ahogy Orbán Viktor egy politikai fenevad volt”, pedig „ez a karakter, ez a képesség, ez a különleges tehetség” volt az, ami korábban „meghúzta” a Fideszt és az országot, és aminek hatása jó darabig érezhető volt.

Borókai Gábor 2013-ban Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A 24.hu szemléje szerint a volt kormányszóvivőt azonban inkább „a holnapután” érdekli, emiatt pedig inkább arról beszélt: „Az elkövetkezendő négy évben akármi is lesz, kisebb esélyt adok annak, hogy a hatalmon lévők meg tudják tartani a pozíciókat és jóval nagyobbat annak, hogy változás lesz”. Szerinte a következő ciklusban „akár így fordul, akár úgy a sors kereke, bitang nehéz lesz”.

Úgy látja, hogy „bent ragadtunk a szocializmusban”, és „semmiféle egyéni felelősség, részvétel nincs az emberek fejében. ”

A Digitális Polgári Körökről azt mondta: „Ez jórészt egy Patyomkin városnak vagy országnak tűnik a helyközi fölvonulásokkal, az odaszállított emberekkel.” Szerinte az ellenzéki választók mozgása sokkal erősebbnek és sokkal érdekmentesebbnek tűnik.

Borókai a Fidesz 2002-es veresége után indította be a Hír TV-t, aminek 2004-ig volt vezérigazgatója és elnöke. Később a Heti Válasz szerkesztőbizottságának elnöke, majd főszerkesztője lett.