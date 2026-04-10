Mészáros Lőrinc már nem is volt tulajdonos a V-Hídban, amikor az márciusban szinte az utolsó fillérét is átutalta neki

Március 17-én Mészáros Lőrinc átruházta a V-Híd Vagyonkezelő Kft.-ben addig meglévő, nem túl jelentős részesedését a V-Híd Zrt.-re, amely így a vagyonkezelő cég egyedüli tulajdonosa lett, számol be a tulajdonosváltásról a G7. Mindez azért különösen érdekes, mert – mint azt korábban a 444 kiderítette – március 26-án, tehát 9 nappal később a V-Híd Vagyonkezelő Kft. számlájáról 3,39 milliárd forintot utaltak át Mészárosnak. A cégnek azzal a tranzakcióval szinte lenullázták a számláját, azon csupán 53 millió forint maradt.

A G7 a különös ügyletnek próbált utánajárni, miután arról sem akkor mi, sem most ők nem kaptak indoklást Mészárostól. Az egyik kézenfekvő feltételezés az volt, hogy osztalékként fizethették ki ezt az összeget, azonban a lapnak nyilatkozó szakértő szerint osztalékot korábbi tulajdonosnak nem lehet kifizetni.

„Az elvileg ugyanakkor elképzelhető, hogy a kifizetésről már korábban döntöttek, és csak az utalás valósult meg a tulajdonosi átalakulás után. Ez azonban még mindig nem magyarázza, hogyan járhatott volna ekkora összeg a minimális részesedés után” – írja a lap, felidézve, hogy Mészárosnak március 17-ig is csupán 4 százaléknyi tulajdona volt, ami alapján nehéz elképzelni ilyen értékű osztalék kifizetését (hiszen akkor összesen 85 milliárd lenne a teljes osztalék összege). A lap szerint az osztalék megoszlása elvben eltérhet a tulajdoni hányadoktól, „ám a V-Híd Vagyonkezelő Kft. alapszabálya szerint a cégnél nem volt ilyen rendelkezés”.