Milyen tavasz? Péntek reggelre leesett a hó a Mátrában és a Bükkben is

Miközben hétfőn még 25 fok is volt az országban, csütörtökről péntekre virradóan a havazástól kifehéredtek a Bükk és a Mátra magasabb pontjai.

Ahogy az Időkép írja, a csapadékmező egy összeáramlási sávban alakult ki az Északi-középhegység térségében, délkelet felé haladva többfelé okozott esőt, helyenként havas esőt, a magasabb hegyekben pedig hó hullott.

Előbb a Bükkben esett a hó, aztán a Mátrában, a Kékestetőn is sűrű, nagy pelyhekben kezdett havazni. A hőmérséklet késő estére -3 fok alá csökkent a csúcson, így a hólepel megmaradt, várhatóan pénteken napközben olvad majd el.