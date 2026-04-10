No, kedves magyar falvak, ha 1,2 millióból nem lesztek versenyképesek, akkor semmiből!

„»Versenyképes Járások«, azaz mit gondol a Fidesz a vidékről: HÁROM falu kapott összesen 1,2 (egy egész kettő tized) milliót, hogy versenyképes legyen. Szanyban fekvőrendőrt álmodtak belőle, de a szalag hosszabb lett, mint a rendőr…” – ezzel a felütéssel tett közzé egy képet egy szanyi fekvőrendőr-avatásról Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselő felidézte: azzal az indoklással vont el a kormány tízmilliárdokat a városoktól, hogy a járások versenyképesek legyenek, és azt érezteti, hogy ehhez képest meglehetősen karcsúnak tűnik ez az eredmény.

Hadházy megjegyzi, hogy nem ismeri a szanyi polgármestert, és reméli, hogy ő az egyike a kivételeknek, de „a Fidesz most a hozzá hű polgármesterekben bízik”, akiket „korábban az EU-s támogatásokkal zsarolta, rosszabb esetben meg is vásárolta”. Hadházy szerint a kérdés az: „a polgármesterek rájönnek-e, hogy ha a Fidesz marad, nem lesz miből megzsarolni/megvesztegetni őket”.