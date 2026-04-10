Rendszerzáró bulitól rendszerbontó nagykoncertig – keretbe foglalva a Fidesz 36 éves története

Európa Kiadótól Bankruptig, Hétköznapi Csalódásoktól Azahriahig ötven fellépő ad rendszerbontó nagykoncertet péntek délután-este a Hősök terén a Puzsér Róbert-féle, NER-búcsúbulinak szánt eseményen – narancsos buktával, az elmúlt egy-két évben rutin koncertkellékké vált mocskosfideszezéssel, rendszerváltó hangulatú karnevállal.

36 éve, az 1990-es választás előtt a Fidesz tartott rendszerzáró bulit a Budapest Sportcsarnokban, ugyanígy két nappal a szavazás előtt.

„Orbán Viktor rendszerzáró házibulira hívja barátait”

– osztogatták a röplapot, házigazdák: Deutsch, Fodor, Orbán.

A bulit Nagy Feró szervezte. A konferanszié szerepét is betöltő Vágvölgyi B. András később úgy emlékezett, hogy Deutschcsal a Molnár utcai Fregattban ültek a Beatrice akkor még Kossuth-díj mentes énekesével együtt, és Feró harminc másodpercen belül elvállalta a részvételt, hogy aztán másfél óráig inkább Zalatnay Saroltáról sztorizzon 18 pluszos kiadásban.

Az első szabad választások előestéjére szervezett (akkor még volt szombaton kampánycsend, úgyhogy éjféltől tilos volt minden ilyesmi) Fidesz-bulin minden visszaemlékezés és a rövid, YouTube-on elérhető rövid videó szerint is rohadt jó lehetett a hangulat.

Ennek elején a Fidesz Roxette-től nyúlt Listen to Your Heart kampánydala után az elgurított narancs ledönti a vöröscsillag dominóját, majd jön Fodor Gábor, aki öltönyben-nyakkendőben (ez a fideszesektől akkor még vicces volt) bejelenti a lényeget:

Hölgyeim és uraim! Következik: a Fidesz!

A BS-ben tartott koncerten Nagy Feró köszöntötte a közönséget – jó estét kívánok minden fideszesnek és Fideszen kívülinek, sziasztok! –, és jöttek a zenészek, elég széles merítésből:

Pataky Attila, Vikidál Gyula, D. Nagy Lajos, Gömöry Zsolt az Eddából, Ákos, Vincze Lilla és a többiek.

Fodor után a szakállas-borostás Orbán Viktor ment fel a színpadra mosolygósan, hatalmas Fidesz-kitűzővel, miközben Vágvölgyi a Fodor és Orbán közötti magasságkülönbségre utalva megjegyezte:

„Az aljas lesz, ha egy mikrofonjuk van.”

Ez néhány évvel később, amikor Fodor átlépett az SZDSZ-be, tulajdonképpen bejött, bár azóta ismét megtalálták a közös hangot.

A csúcs az Azok a boldog szép napok voltak, erről van videófelvétel is.

A legszebb pillanat, amikor búcsúzunk

És a vonatra felszállsz

Könnyes szemmel arra gondolok,

Hogy nehogy lemaradjál!

– szólt az MSZMP-nek az üzenet.

Azok a boldog, szép napok, ég veled! Te nem tudod, milyen jó nélküled. Azok a boldog, szép napok, ég veled! Te nem tudod, milyen jó nélküled.

A Beatrice száma kapott az alkalomra egy extra strófát is:

„Elegünk volt az ideiglenes hadseregekből,

Elég volt, hogy nem lehet miénk ez a föld,

Elegünk van a hazugságból, a legvidámabb barakkból.”

A végül Orbán magasságához állított mikrofonba együtt énekelt a Fidesz elnöke, Nagy Feró, Szájer és a 24 éves Szelényi Zsuzsa, majd előkerült egy böhöm nagy vörös csillag, amit széttörtek, lent meg néhány fideszes rendőregyenruhába öltözve poénból igazoltatgatott: „Egyetemisták, egyetemisták, aszt itt súrolják a határokat. Igazolvány, szigszám, anyja neve!”

– és mindenki röhögött, hogy ők lennének a hatóság.

A ránk maradt felvételen mindenki szimpatikus, szinte még Vikidál, alias Dalos is. Best of Fidesz.

Volt utána is sok minden, elmentek a stadionrock felé, játszottak mulatóst, készült sok klip, de a későbbi lemezek annyira már nem voltak jók. A végére kicsit görcsös is lett a dolog: