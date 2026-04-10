A Zelenszkij-adminisztráció első embere szerint az ukránok közel állnak ahhoz, hogy megállapodjanak Putyinnal

Kirilo Budanov, akit Volodimir Zelenszkij az év elején nevezett ki kabinetfőnökének a félreállított Andrij Jermak helyett, és aki az ukránok főtárgyalója Oroszországgal, azt nyilatkozta a Bloombergnek, hogy előrelépést lát egy potenciális békemegállapodás felé, és hogy a háború már nem tarthat sokáig. Szerinte Oroszország is le akarja állítani, „ők is megértik, hogy a háborúnak véget kell vetni, ezért tárgyalnak”.

Volodimir Zelenszkij és Kirilo Budanov Fotó: HANDOUT/AFP

A Bloomberg felidézi: Budanov úgy szerzett hírnevet, hogy merész rajtaütéseket tervezett és vezetett az orosz erők ellen az ukrán katonai hírszerzés vezetőjeként, idén január óta pedig kulcsszerepet játszik az ukrán tárgyalócsoportban az Egyesült Államokkal és Oroszországgal folytatott háromoldalú tárgyalásokon.

Budanov bejelentésének kedvező volt a piaci hatása is. Az ukrán dollárkötvények árfolyama folytatta az emelkedést, pénteken a feltörekvő piacokon a legnagyobb mértékben nőtt az értékük. Az ország 2034-ben lejáró kötvénye egy hónapja a legmagasabb értékre emelkedett. A német államkötvények gyengülése is mérséklődött, az euró a hírek hatására napi csúcsra, 1,1711 dollárra ugrott. Egy szakértő szerint az ukrajnai háború vége pozitív lendületet adna az eurónak.

Budanov elismerte, hogy mindkét fél „maximalista” álláspontot képviselt az Egyesült Államok közvetítésével folytatott tárgyalásokon, de közelebb kerültek a kompromisszumos megoldáshoz. Arról nem beszélt, hogyan nézne ki egy lehetséges kompromisszum a területi kérdésekben, ami a tárgyalások legkényesebb kérdése, de szerint „most már mindenki világosan érti az elfogadható határokat”.

Ukrajna tisztázni akarja az amerikai biztonsági garanciák jellegét a jövőbeni orosz agresszió megakadályozása érdekében a háború lezárásáról szóló megállapodás részeként. Ez kulcsfontosságú kérdés lesz a küldöttekkel folytatott tárgyalásokon.

Vlagyimir Putyin azt akarja, hogy Ukrajna kivonja a csapatait az ország keleti részén fekvő Doneck régióból, beleértve azokat a területeket is, amelyeket az orosz erők 2014 óta soha nem ellenőriztek. Ukrajna a jelenlegi frontvonal mentén zajló leállítás mellett érvel, míg az Egyesült Államok úgynevezett szabad gazdasági övezet létrehozását javasolta.