Elkészültek Trump gigantikus washingtoni diadalívének tervei

Donald Trump Washingtonba tervezett 76 méteres diadalívéről már megírtuk korábban, hogy megépülése esetén a világ legnagyobb diadalíve lesz, mintegy húsz métert verve a párizsira. A monumentális emlékmű most ismét lépett egyet a megvalósulás felé, miután kormányzati tisztviselők bemutatták a hivatalos terveket.

Az elnök a diadalívet – amely Washington egyik körforgalmában, a Lincoln-emlékművel szemben emelkedne – az Egyesült Államok 250. évfordulójának megünneplésére javasolta. A pénteken nyilvánosságra hozott diadalív az Arlington Memorial Bridge egyik végénél, a Potomac folyó partján állna. Ez a legújabb lépés az elnök részéről, hogy maradandó nyomot hagyjon Washington városképén.

A terveket a Szépművészeti Bizottsághoz (Commission of Fine Arts) nyújtották be, amely egy szövetségi tervezési testület, és amelyet Trump a saját embereivel töltött fel. A bizottság jövő heti ülésén tárgyalja a projektet.

A látványterveken az ívet két sas és a tetején egy aranyszínű, szárnyas angyal díszíti, amely némileg a párizsi Diadalívre emlékeztet. Az egyik oldalon a „One Nation Under God” („Egy nemzet Isten alatt”), a másikon a „Liberty and Justice for All” („Szabadságot és igazságot mindenkinek”) felirat szerepel – ezek az egyetlen szövegek a terven. A rajzokat a Harrison Design nevű építésziroda készítette.

Trump októberben, egy Fehér Ház-i adománygyűjtő vacsorán mutatta be a tervezett diadalív makettjeit, egy másik, Washington átalakítását célzó projektje – egy 400 millió dolláros Fehér Ház-i bálterem – támogatására. Az elnök azt mondta, a makettek tetején álló angyal a Szabadság-szobrot jelképezi.

Az elnök több lépést is tett Washington saját képére formálására és a Fehér Ház átalakítására, például arannyal borította az Ovális Irodát és leburkolta a Rózsakert füvét. Az elnök egy Nemzeti Amerikai Hősök Kertjét is tervezi 250 szoborral. A legdrámaibb lépés azonban tavaly ősszel történt, amikor váratlanul lebontatta a Fehér Ház keleti szárnyát, hogy helyet csináljon a tervezett, mintegy 8400 négyzetméteres bálteremnek. A diadalív terveinek pénteki bemutatása egy időben történt azzal, hogy a demokraták bírálták az elnököt a bálteremhez elfogadott külföldi adományok miatt. Egy szövetségi bíró elrendelte a projekt leállítását, amíg a Kongresszus nem hagyja jóvá, a Trump-kormányzat pedig fellebbezett a döntés ellen.

Egy vietnámi háborús veteránokból álló csoport szintén pert indított a diadalív megépítésének megakadályozására, arra hivatkozva, hogy a Kongresszus hatáskörébe tartozik az ügy, és azzal érvelve, hogy az ív elzárná a kilátást a Lincoln-emlékmű és az Arlingtoni Nemzeti Temető között. (via New York Times)