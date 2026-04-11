Fidesz-ellenes bulizó fiatalok vs. Orbán Viktor 1 823 047–17 421

Bulizók a rendszerbontó nagykoncerten Fotó: Németh Dániel/444

Az utolsó napokra látványosan összeomlott a Fidesz kampányának interneten zajló része, márpedig ők deklaráltan ezt tartották a legfontosabb színtérnek. A legfrissebb példa erre a péntek esti, részben átfedésben zajló élő események nézettsége.

Orbán Viktor utolsó előtti, péntek délutáni, székesfehérvári kampányfellépését cikkünk élesítéséig 17421-szer nézték meg a Youtube-on. Az ezzel durván egy időben zajló, bár jóval hosszabb ideig tartó Puzsér-féle budapesti rendszerváltó koncert közvetítését ehhez képest 1 millió 823 ezer 47-szer játszották le péntek este óta. Ez azt jelenti, hogy a zenészek kormányellenes koncertjére több mint 104-szer annyian voltak kíváncsiak, mint a miniszterelnök beszédére.