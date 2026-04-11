Hűtőkkel kampányol Tuzson Bence

POLITIKA

„Már elindult a hűtőcsere programunk – most Gödön adtunk át egy új készüléket” – írta csütörtökön Tuzson Bence igazságügyi miniszter néhány kép fölé, amelyeken egy majdnem Tuzson-magasságú Gorenje hűtőt cipel be a kaputól egészen egy idősebb gödi nő házába. A magyarázat: „A program keretében 80 család kap korszerű, energiatakarékos hűtőt, amely valódi segítséget jelent a mindennapokban.” Tuzson azt írja, „a lehetőség Dunakeszi, Fót, Göd, Csömör és Csomád családjai számára nyitott”.

A fideszes képviselő több posztot is gyártott az osztásról, ezek szerint a hűtőket a 2022-ben alapított, gödi címre bejelentett Egenus Gyermekekért és Környezetünkért Alapítvány osztja ki – de Tuzson posztja szerint ő az osztás fővédnöke. A hűtőszekrényosztás Telex által kiszúrt pályázati adatlapja néhány élethelyzetre vonatkozó kérdést tartalmaz, valamint a kérelem indoklását is meg kell adni.

Forrás: Tuzson Bence/Facebook

Az igazságügyi miniszter egyébként is szeret állítólagos civil szervezetekkel kampányolni. Ilyen például a gödi székhelyű Jelen vagyok Tehetséggondozó Egyesület, amely olyan kiadványt terjeszt, aminek a harmada Tuzson szerepel.

De nem csak civil szervezetekkel van jó viszonyban, az önkormányzat babacsomagjait is átadja bármikor. És hogy ezzel miért nincs baj? Az ezzel kapcsolatos panaszt kivizsgáló helyi választási bizottság szerint azért nem, mert az átadást bemutató képen semmi nem utal arra, hogy Tuzson „mint a FIDESZ–KDNP jelöltje vett volna részt a csomagok kiosztásában, a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek emblémája a képeken nem szerepel”.

Kapcsolódó cikkek

Tuzson Bencét azért nem marasztalta el a Nemzeti Választási Bizottság, mert nem volt fideszes logó a miniszter kampányvideóján

Az igazságügyi minisztert ellen a Tisza nyújtott be panaszt.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Papíron tehetséggondozó egyesület, valójában Tuzson Bence igazságügyminiszter kampánylapját adja ki

Az állam civil tevékenységre ad pénzt, aztán valahogy mégis fideszes propaganda lesz belőle Fóton. Az igazságügyminiszter pedig boldogan asszisztál ehhez.

Haszán Zoltán
POLITIKA