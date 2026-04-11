Hűtőkkel kampányol Tuzson Bence

„Már elindult a hűtőcsere programunk – most Gödön adtunk át egy új készüléket” – írta csütörtökön Tuzson Bence igazságügyi miniszter néhány kép fölé, amelyeken egy majdnem Tuzson-magasságú Gorenje hűtőt cipel be a kaputól egészen egy idősebb gödi nő házába. A magyarázat: „A program keretében 80 család kap korszerű, energiatakarékos hűtőt, amely valódi segítséget jelent a mindennapokban.” Tuzson azt írja, „a lehetőség Dunakeszi, Fót, Göd, Csömör és Csomád családjai számára nyitott”.

A fideszes képviselő több posztot is gyártott az osztásról, ezek szerint a hűtőket a 2022-ben alapított, gödi címre bejelentett Egenus Gyermekekért és Környezetünkért Alapítvány osztja ki – de Tuzson posztja szerint ő az osztás fővédnöke. A hűtőszekrényosztás Telex által kiszúrt pályázati adatlapja néhány élethelyzetre vonatkozó kérdést tartalmaz, valamint a kérelem indoklását is meg kell adni.

Az igazságügyi miniszter egyébként is szeret állítólagos civil szervezetekkel kampányolni. Ilyen például a gödi székhelyű Jelen vagyok Tehetséggondozó Egyesület, amely olyan kiadványt terjeszt, aminek a harmada Tuzson szerepel.

De nem csak civil szervezetekkel van jó viszonyban, az önkormányzat babacsomagjait is átadja bármikor. És hogy ezzel miért nincs baj? Az ezzel kapcsolatos panaszt kivizsgáló helyi választási bizottság szerint azért nem, mert az átadást bemutató képen semmi nem utal arra, hogy Tuzson „mint a FIDESZ–KDNP jelöltje vett volna részt a csomagok kiosztásában, a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek emblémája a képeken nem szerepel”.